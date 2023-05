“Cuando mi esposa estaba agonizando, me dijo que me tirara por la ventana”: sobreviviente del tiroteo en Texas

Wilson García intentaba dormir a su hijo de mes y medio el pasado viernes cuando escuchó tiros. El vecino estaba disparando en el patio de su casa.

El estruendo sobresaltó al bebé. García dejó al niño con su esposa, Sonia Argentina Guzmán, y fue a la casa del vecino acompañado por otro hombre para pedirle que disparara su arma más lejos porque su hijo no podía dormir.

La familia hondureña García Guzmán se encontraba en una casa en el pequeño pueblo de Cleveland, en el condado de San Jacinto en Texas, Estados Unidos.

Wilson Garcia is the husband of Sonia Argentina Guzman Taibot, 25, and stepfather of Daniel Enrique Lazo Guzman, 9, who were killed in the Cleveland mass shooting. Fighting tears, Garcia explains how he escaped.https://t.co/IDnpIYLYNN pic.twitter.com/AYTFxrsVkK

