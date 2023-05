Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de mayo de 2023

PISCIS

Te viene oportunidad de un viaje y noticias de expareja, la vida te hará justicia y pondrá a tus enemigos en su lugar. Recuerda que, si hubo una persona que te hizo daño y por quien sufriste un mucho, solo fue una prueba de la vida para que aprendieras qué tipo de persona no quieres a tu lado. Pon atención hacia el camino que sigues, podrías equivocarte en tu rumbo y tomar uno que no te corresponde. Si te dañaron o afectaron en el pasado ya nada se puede hacer pa cambiarlo, ten presente que no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer y a volver a sufrir, de los errores has aprendido, disfruta lo que venga y no te cierres a nuevas y mejores oportunidades, manda muy lejos a toda la gente que solo te hace sentir mal o te estresa con acciones y pensamientos mediocres. No pienses cuestiones que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente.

ACUARIO

Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor. No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de afectarte inventa cosas. Suerte en juegos de azar y posibilidades de un viaje o salida al café con amistad. Te enteras de la partida de una persona conocida. Si te dejas caer por cualquier tontería cuando en verdad llegue un golpe fuerte te verás destruido o destruida, levántate y no tengas miedo de enfrentar la vida. Cuídate de personas que te buscan solo cuando necesitan de ti y cuando tú les necesitan ni sus luces, recuerda que son las peores. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las relaciones.

CAPRICORNIO

Tus amistades son muy de buscarte solo para la borrachera y cuando necesitan algo no son capaces de apoyarte. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de flojera y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va a ir de maravilla. Aprende a quitarte de tus hombros todo eso que te hace daño, afecta o no te deja avanzar, hay muchas probabilidades de que lleguen a tu vida nuevas personas las cuales te darán grandes lecciones. Es probable que en fechas próximas recibas una noticia de una persona que te interesa mucho, te hará sentir querido y especial. Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí.

SAGITARIO

Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días. Necesitas comer más fibra y tomar más agua pues podrías sufrir problemas de estreñimiento. No caigas en cuestiones de celos e inseguridades o darás motivos pa que te manden al chorizo. Te vas a enterar de una fiesta, reunión o evento al que no fuiste solicitado o solicitada. No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena, algunas ocasiones caes en tonterías o te dejas manipular por medio mundo, recuerda que tú tienes la última palabra. Cada que sientas necesidad de una persona a tu lado o pareja, piensa un poco en lo que has logrado individualmente, ten presente que no requieres de nadie para labrar tu felicidad, necesitas mucho de fuerza de voluntad e inteligencia para poder aceptar que a veces es mejor estar solo o sola sin rendir cuentas que tener a alguien que afecte tu libertad. Vienen cambios en tus estados de ánimo, andarás bien bipolar al punto que podrías hacer sentir mal a miembros de tu familia o personas cercanas.

ESCORPION

Ten mucho cuidado de una amistad muy cercana a ti pues andará dejándote en mal con otras personas. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, chescos y picantes pues podrías requerir una intervención quirúrgica o mínimo ir a parar al hospital por tus descuidos. Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas que camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón. Muchos cambios de planes, muchas decepciones y muchos reencuentros con personas del pasado se presentarán en próximas fechas. Ten cuidado con una oportunidad de trabajo que está por llegar, no es del todo buena y podría crearte conflictos familiares y pérdida de tiempo. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán afectar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas.

LIBRA

Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te haya tu hilo negro no hay quien te detenga, sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas. Tendrás noticias de ex pareja pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces pues algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades. Si la vida te fregó en tu pasado es momento de que dejes eso en el olvido y comiences a trabajar en tu autoestima y en querer a quien se encuentra frente al espejo. Ten mucho cuidado con oportunidades que llegarán a tu vida, muchas no serán del todo buenas. No permitas que tu falta de actitud y ganas afecten tus proyectos, tienes todo para lograrlos el problema es que te desespera no ver resultados pronto.

VIRGO

Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada pues a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades. Que te valgan opiniones de otras personas pues tu eres el o la única responsable de tus cosas y destino; si no te ayudan que no estorben. Un nuevo amor se visualiza y cambios en tu forma de ser, estarás madurando mucho. Ya déjate de cosas absurdas y atiende tu vida, entras en una etapa muy fuerte en la cual la pasividad que te había mermado la existencia comenzará a desaparecer, es momento que disfrutes lo que tienes y lo que viene, no te quedes con ganas de nada y aprovecha bien todo. Trata de no comentar con nadie tus planes pues podrían salártelos con sus malas vibras, cambios en tu sentido de humor y movimientos en tus sueños pues cuestiones que antes te movían hoy ya no significarán mucho para ti.

LEO

Un viaje familiar podría darse en las próximas fechas. Ten cuidado con amores de una noche, recuerda que tú eres muy de enamorarte al primer hola y sueles entregar más de la cuenta, sino vez que la persona con la que sales o te interesa da de la misma manera que tú, aléjate o vas a salir lastimado o lastimada. Habrá quien te va a meter el pie o andará de gaznate suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Tu carácter será tu mejor arma pa atosigar a quien te quiera ver la cara. Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento pa dar tu golpe, sueles dejarte caer pa que te levanten, pero es estrategia que usas para lograr lo que deseas. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho.

CÁNCER

Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus defectos. Vienen oportunidades bien perras en las cuales lucirás en grande, llamarás mucho la atención de personas que te rodean y sobre todo de una que te interesa mucho. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Si estas soltero o soltera posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no aflojes a la primera cita, por más calenchu que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa. Ten cuidado con tu corazón pues podrías ponérselo en bandeja de plata a quien solo sabe comer en papel y desechables. La llegada de dinero extra, nuevas amistades y una persona que significará mucho para ti cada día está más cerca.

GÉMINIS

Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Deja de querer cambiar el mundo y comienza cambiando tu forma de ser y de pensar, no manches, te atontas un buen y caes en cuestiones de sentimentalismos que solo te llevan a que los y las demás hagan de ti lo que les da su gana. Necesitas ser más astuto o astuta en todo o podrías cometer grandes errores de los cuales en poco tiempo te vas a arrepentir. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

TAURO

No te quejes tanto y mejor ponte a jalar en eso que quieres lograr, algunas veces te desesperas mucho por no lograr las cosas rápido, pero es por tu huevonería, no te confundas en tus sentimientos algunas veces con un hola que te dice ya andas aflojando o pensando que conociste al amors de tu vida, déjate de ridiculeses e invierte más en tu arreglo personal pues últimamente has descuidado un mucho esa parte. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Entras en una etapa en que tú tienes que ser él o la protagonista nadie más. Te viene una oportunidad de crecimiento laboral y un chisme de amistad el cual solo te sacará canas verdes, no te preocupes por lo que la gente piensa o dice de ti, recuerda que no te dan de comer ni te mantienen, preocúpate cuando esas personas no hablen de ti, pues entonces no constituirás alguien importante y relevante. No te lastimes con cosas del pasado y disfruta más tu presente, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Te han estado mintiendo y engañado mucho en estos días una persona muy cercana a ti, de hoy a mañana no pasa de que te enteres de quién se trata.

ARIES

En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o una situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Entras en una etapa en que tú tienes que ser él o la protagonista nadie más. En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre. Pon atención a lo que sucede a tu alrededor, has dejado pasar momentos muy importantes por hacer caso a cuestiones que no te dejan nada de provecho. No te lastimes con cosas del pasado y disfruta más tu presente, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Te viene la oportunidad de una caricia nueva, llegará mediante una amistad, será más cuestión sexual que sentimental. Si tienes pareja no busques maneras de pelear, busca maneras de pasarla bien.