Luke Rockhold muestra su diente roto y corte en el labio tras perder en Bare Knuckle 41 (Video)

Luke Rockhold no comenzó con buen pie su paso por Bare Knuckle FC, una compañía que promueve peleas de boxeo sin guantes. En la edición 41, el peleador se enfrentó a Mike Perry y perdió por nocaut técnico luego de señalar una lesión en su boca, por lo que el réferi detuvo el combate en el segundo asalto. Tras la pelea el excampeón de la UFC habló sobre su derrota y mostró su diente roto y el corte en el labio.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Rockhold, de 38 años, felicitó a Perry por la victoria e indicó que seguirá luchando a pesar de sumar un nuevo resultado negativo en los deportes de combate. Además el peleador dejó en duda si seguirá en Bare Knuckle FC.

“Bueno, vete a la mie***. ¿Lo que puedo decir? Pude marcar Bare Knuckle fuera de la lista. Es una locura. Me pegó en mis dos dientes frontales. Tal vez una barba, tal vez un mejor protector bucal. Fue una buena pelea. Es una pena que tenga que terminar así. Mike (Perry), bastardo duro. Felicidades. Gracias a mis patrocinadores y a la gente. No me detendré. Sin embargo, unos guantes estarían bien”, dijo el excampeón de la UFC.

Cabe destacar que la última victoria de Rockhold fue en septiembre de 2017 ante David Branch en la UFC, pero luego sumó tres reveses consecutivos ante Yoel Romero, Jan Blachowicz y Paulo Costa. Tras retirarse de la compañía que dirige Dana White, el veterano sumó una nueva derrota pero en Bare Knuckle.

¿Qué pasó en la pelea entre Mike Perry y Luke Rockhold?

Mike Perry y Luke Rockhold protagonizaron la cartelera del Bare Knuckle 41 que se realizó en el 1STBANK Center en Denver, Colorado. La pelea terminó en nocaut técnico en el segundo asalto tras la lesión del excampeón de peso mediano de la UFC.

En el primer round Rockhold pudo combinar varios golpes y con un potente izquierdazo hizo tambalear las piernas de su oponente, pero Perry inmediatamente le respondió y también logró lastimarlo antes de que sonara la campana.

En el siguiente asalto, Perry conectó varios golpes al cuerpo y puso al excampeón contra las cuerdas. Tras ser separados, Rockhold señaló algo en su boca y le mostró varios dientes rotos al árbitro Dan Miragliotta que inmediatamente detuvo el combate al 1:15.

Luke Rockhold, de 38 años, fue campeón de peso mediano de Strikeforce y la UFC. En MMA, el estadounidense ganó 16 combates y sufrió seis derrotas. Luke Rockhold’s teeth after the TKO at BKFC 41 pic.twitter.com/nzmEhg5ncG— MMA Mania (@mmamania) April 30, 2023

