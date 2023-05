Amiga de E. Jean Carroll testifica en juicio por violación; Trump sigue brillando por su ausencia

Lisa Birnbach, amiga de hace muchos años de E.Jean Carroll, testificó en la corte federal sobre el abuso sexual del que fue víctima la escritora en la década de los 90 al interior de una tienda departamental en Manhattan por parte de Donald Trump.

Birnbach, quien también es escritora, recordó ante el jurado aquella inquietante llamada que recibió en la década de los 90 de su amiga y colega Carroll para contarle que había sido víctima de abuso sexual del magnate Donald Trump, publicó CBS News.

“No vas a creer lo que me acaba de pasar”, recordó Birnbach que le dijo Carroll en aquella llamada.

“Su voz estaba haciendo todo tipo de cosas”, dijo la testigo sobre su amiga, al tiempo que recordó la historia ya conocida por todos: la escritora estaba de compras, Trump la abordó para pedirle su opinión sobre un vestido y fue entonces que la llevó a un vestidor y la “penetró”.



“Dije, ‘Jean, él te violó. Deberías de ir a la policía”, dijo Birnbach a Carroll quien se negó, “ella dijo ‘no, no. No quiero ir a la policía'”.

Tras el abuso, la escritora se ofreció para acompañarla a la comisaría, pero Carroll le pidió otro favor.

“Ella me dijo ‘prométeme que nunca volverás a hablar de esto y no se lo dirás a nadie’. Le prometí ambas cosas. Era su vida, su historia, no mi historia y claramente no quería contarle a nadie más lo que pasó y lo honré”, contó.

También mencionó que por un tiempo “enterró” la historia de su amiga, misma que volvió a su mente en 2019 cuando Carroll escribió su libro y leyó el extracto donde habla del abuso.

“Después de leer los extractos, la llamé y le dije lo valiente que era”, mencionó Birnbach.

La escritora dijo que estaba en el tribunal testificando sobre el caso de manera voluntaria, sobre todo, porque Carroll que es “mi buena amiga, que es una buena persona, me contó algo terrible que le sucedió y quiero que el mundo sepa que está diciendo la verdad”.

Mientras Carroll ha llevado a una testigo, el exmandatario brilló por su ausencia, ya que según su abogado Joe Tacopina, su cliente no tiene la obligación de comparecer ante el tribunal porque se trata de un caso civil y no penal.

Desde su red social, Trump ha tachado las declaraciones de Carroll de “engaño” y “estafa”, además, ha dicho que Carroll no es su tipo, pese a que en una ocasión confundió a la escritora con una exesposa.

