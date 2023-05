Bad Bunny ocupa el número 1 del Billboard Global 200 por su colaboración con Grupo Frontera

Bad Bunny se ha anotado otro éxito en su carrera musical, ahora con el sencillo “Un x100to”, que es una colaboración del puertorriqueño con Grupo Frontera y que combina géneros como el corrido, la cumbia norteña y el rap. Ahora la aceptación entre el público ha hecho que el tema se vaya hasta el cuarto lugar en el Billboard Hot 100.

Esta semana la canción ocupa el número 1 en el listado Global 200, superando otros temas de éxito como “Ella baila sola”, de Eslabón Armado con Peso Pluma, y “La bebe”, de este último a dueto con Yng Lvcas; adicionalmente “Un x100to” también es primer lugar en el listado global que excluye a Estados Unidos, reafirmando su popularidad en otros países. View this post on Instagram A post shared by Billboard Charts (@billboardcharts)

Desde hace dos semanas la canción de Bad Bunny con el grupo de música regional se perfilaba para ser uno de los principales éxitos en español durante la primavera; el videoclip ha causado sensación en YouTube, y hasta el momento tiene más de 112 millones de reproducciones.

Sigue leyendo: