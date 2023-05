David Faitelson ataca a Canelo Álvarez: “No está al nivel de los grandes boxeadores mexicanos de la historia”

David Faitelson nuevamente volvió a atacar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a pocos días para su pelea con John Ryder que se realizará en el estadio Akron de Guadalajara. El periodista de ESPN aseguró que el boxeador tapatío no está al nivel de los grandes boxeadores en la historia de México.

En el programa deportivo Tercer Grado Deportivo de Televisa, Faitelson indicó que Canelo Álvarez está entre los 10 mejores libra por libra del mundo “en una época de vacas flacas”, pero no es el gran boxeador que los medios quieren vender.

“No está al nivel de los grandes boxeadores mexicanos de la historia, no está al nivel de Julio César Chávez, de Ricardo López, de Rubén Olivares, del ‘Mantequilla’ Nápoles. Hay que reconocer en lo que ha hecho en su trayectoria, es impresionante lo que ha ganado de dinero, en esta mesa está el creador del Canelo (el periodista Javier Alarcón), impulsaron la carrera a como dé lugar y lo hicieron muy bien”, dijo.

El “Canelo” Álvarez: ¿Entre las grandes leyendas del box mexicano? “Bueno, en esta mesa está el creador del ‘Canelo’”: @Faitelson_ESPN en #TGD Síguelo en vivo en https://t.co/UFPlc4Ostu pic.twitter.com/QrMajxpDrf — NMás (@nmas) May 2, 2023

“No nos vendan lo que no es, para mí está dentro de los mejores 10 del mundo libra por libra en una época de vacas flacas, pero no es la gran figura que nos quieren vender”, comentó.

Tras 12 años de ausencia, Canelo Álvarez regresará a México para enfrentar a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara frente a más de 50 mil personas y luego de someterse a una cirugía en la mano izquierda. El boxeador tapatío, de 32 años, cuenta con marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas como profesional.

Por su parte, John Ryder, de 34 años, ganó el título interino supermediano de la OMB y se convirtió en el retador obligatorio. El británico posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 5 reveses.

