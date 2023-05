El rostro humano de la migración

La situación se agrava conforme se acerca el fin del Título 42 el próximo 11 de mayo. El drama de los migrantes se multiplica en cada historia que, a su vez, tiene prácticamente el mismo origen, que es la sobrevivencia y la búsqueda de mejores oportunidades. Estados Unidos es su destino final, pero en su travesía por diversas latitudes, miles de familias padecen los estragos de la violencia, el abuso, condiciones climáticas adversas, corrupción local y continental, además de enfrentarse a problemas de salud. La desesperación sigue latente, mientras nada se mueve a su favor, y es incierto hasta ahora si las medidas anunciadas por el gobierno de Biden aliviarán el problema

►“Esto se está poniendo cada día más rudo. Ya agotamos los recursos económicos y queremos saber qué podemos hacer de aquel lado”.

Migrante venezolana entrevistada por Univision que decidió cruzar hacia Estados Unidos por el río con toda su familia, cansada de no lograr una cita a través de la aplicación CBP One.

►“La parte (más fea) fue en la selva del Darién, porque una niña se resbaló y se murió. Y la mamá se ahorcó”.

Yilbert, pequeño migrante venezolano de 10 años, entrevistado en México por Telemundo.

►“Me dijo que ella estaba preñada. Ahí… se me vino todo abajo, porque nosotros veníamos con un plan de salir adelante. Al muchacho lo conocimos en el camino. Le dijeron a ella que lo diera en adopción. Yo le dije que no, que pa’lante. No podemos doblar los brazos”.

Padre de familia venezolano en entrevista con Univision, cuya hija de 13 años fue abusada sexualmente en el trayecto hacia Estados Unidos por un acompañante de 22 de la misma nacionalidad.

►“Que nos digan que por diez años no podemos regresar a Chile ni a Perú, nosotros lo hacemos. Pero esperar aquí una semana, dos semanas… Yo tengo a mi hijo (conmigo) y esto no lo quiero para él como madre. Nos encontramos entre la espada y la pared”.

Yosier Calderón, migrante venezolana varada en la frontera entre Chile y Perú, en declaraciones a la agencia Reuters reproducidas por la BBC y La Opinión.