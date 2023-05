Lanzan la iniciativa California contra el Odio con una línea directa para reportar y recibir servicios de apoyo

En respuesta al aumento de los crímenes e incidentes de odio, se ha lanzado la iniciativa California contra el Odio que proporciona una línea telefónica directa para reportar y ofrecer recursos a los californianos que los han experimentado.

La iniciativa California contra el Odio será manejada por el Departamento de Derechos Civiles de California, y es una respuesta a las demandas de la comunidad y los líderes gubernamentales por proveer recursos y apoyo.

A continuación la entrevista que La Opinión sostuvo con Kevin Kish, director del Departamento de Derechos Civiles de California.

¿De qué se trata la Iniciativa California Contra el Odio?

“Esta es la primera vez en la historia de nuestro estado que tenemos una línea telefónica directa a nivel estatal en la que cualquiera que es blanco del odio puede llamar y ser conectado con recursos en diferentes idiomas”.

“Esta iniciativa se construye con el trabajo de muchas comunidades y líderes comunitarios que han combatido el odio por generaciones.

“Es importante aclarar que no estamos conectados con la policía a menos que alguien lo pida. Animamos a todos a reportar, y pueden hacerlo anónimamente sin decirnos su nombre, y aún así podemos conectarlos con la gente y los servicios que los puedan ayudar”.

“No importa el estatus migratorio, ni el idioma que hablen, ni dónde vienen”.

¿Qué le diría a la comunidad latina y a la comunidad indocumentada que muchas veces tiene miedo de reportar el odio para que tengan el coraje de llamar y denunciar lo que han sufrido?

“Lo primero es que no somos la policía. No estamos llamando a una agencia de policía para reportar. Lo segundo es que a veces la gente no llama para reportar al gobierno porque no saben qué respuesta esperar. Puede que necesiten ayuda legal, con la vivienda, asistencia financiera o recursos de salud mental.

“Todo el punto es que la línea de teléfono no es solo para que la gente llame y diga lo que pasó sino que los van a poner en contacto con los servicios que necesitan para sanar.

“Animo a la gente a reportar porque estamos trabajando con grupos a lo largo del estado que proporcionan servicios y que ya se han ganado la confianza de las comunidades que puede que históricamente no llamen al gobierno.

“Y para conectar a la gente con esos grupos que ofrecen servicios, lo haremos sin recolectar nombres y direcciones”.

Cuando un ataque de odio muy serio se reporta, ¿es obligatorio por parte de la Iniciativa llamar a la policía?

“Es obligatorio hacerlo solo en un par de circunstancias como cuando alguien amenaza con hacer daño a alguien o hay abuso de menores. Pero como no somos una línea policiaca, si alguien está en peligro inmediato, les pedimos llamar al 911.

“Pero más allá de eso, si alguien es víctima de un delito grave y llama a nuestra línea directa, podemos ayudarlo a ponerse en contacto con la policía o los fiscales si eso es algo que quiere hacer, pero no será automáticamente. Eso va a depender de lo que quiera la persona que llama”.

Digamos, si les llamo ahora mismo para reportar un incidente de odio que he sufrido,¿qué puedo esperar de ustedes?

“Lo primero que sucederá es que les vas a decir qué idioma hablas. Y por lo general, en unos tres minutos, alguien te hablará en el idioma que hayas escogido, que podría ser español, pero puede ser cualquiera de los cientos de idiomas.

“Y van a hablar contigo y averiguar lo que experimentaste. No tienes que saber que has sido víctima de un crimen o incidente de odio, solo que has experimentado algo dañino, y les dirás qué es y ellos explorarán contigo qué es lo que te gustaría hacer.

“Algunas personas solo quieren compartir lo que les pasó, otros buscarán ayuda legal, asistencia financiera, información sobre restitución o salud mental, o incluso apoyo para gastos funerarios si hubo un acto trágico de odio.

“La otra persona en la línea te guiará en tu idioma sobre los recursos que necesitas”.

¿En qué horario va a funcionar?

“No es una línea de emergencia. Por lo tanto pueden llamar durante las horas hábiles y los pondrán en contacto con alguien de inmediato; o pueden dejar un mensaje y alguien les llamará. También pueden reportar en línea, y someter una forma, y les llamarán”.

¿Por qué es importante en este momento contar con la iniciativa California contra el Odio?

“Es una respuesta directa a las demandas de muchas diferentes personas desde las comunidades hasta los legisladores. Esto es algo que la legislatura dijo que necesitamos ahora mismo. Y parte de eso se debe a que sabemos que los actos de odio denunciados están en su nivel más alto en más de dos décadas, y hubo un gran salto del 33% solo entre 2020 y 2021 en los delitos registrados.

“Y también sabemos que esos datos son solo una porción parcial de lo que existe. Por lo tanto, creemos que debemos tener una mejor comprensión de lo que la gente está experimentando y también para proporcionar un recurso directo en todo el estado y para que las personas tengan un lugar al que recurrir cuando suceda”.

¿Cómo va a ser usada esta información en el futuro?

“No utilizaremos la información individual de nadie. Pero mi esperanza es que esta información nos ayude a crear informes que sean más precisos sobre lo que experimentan las personas. Tengan en cuenta que las estadísticas de delitos de odio son solo lo que se informa a las fuerzas del orden, pero no capturan muchos eventos o incidentes que son dañinos para las personas que podrían no ser criminales pero que impactan la vida.

“Esperamos que esta información brinde una imagen más completa de lo que está experimentando la gente en nuestro estado para que podamos proporcionar los servicios que necesitan’.

Al final ¿qué esperan conseguir con esta Iniciativa California contra el Odio? ¿Cuál es la principal meta?

“Esperamos ver reducidos los actos de odio para que la gente mire a su alrededor y diga no toleramos esto. Pero el objetivo inmediato, por supuesto, es tener mejor información sobre lo que sucede y brindar servicios a las personas que experimentan odio para que puedan sanar y seguir adelante con sus vidas”

Para mayor información puedes visitar el portal: https://calcivilrights.ca.gov/ca-vs-hate-page/. Y para reportar incidentes de odio, llama al (833) 866-4283 o 833-8-NO-HATE.

También puedes visitar el sitio: https://www.cavshate.org/.