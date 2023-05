Agenda de eventos: conciertos para todos los gustos

Pop y baladas con Ricardo Arjona

El cantante Ricardo Arjona recorre más de 20 ciudades del país con su gira ‘Blanco y Negro: Volver’, y llegará este fin de semana a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” y “Jesús es verbo no sustantivo” visitará por primera ciudades como San Diego, San Francisco, Portland, Austin, Kansas, Mineápolis y Ontario. Domingo 8 pm. Boletos desde $62. Informes axs.com.

Foto: Getty Images

Más pop y baladas con Ricardo Montaner

El cantante venezolano Ricardo Montaner traerá su gira ‘Ya te echo de menos’ al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). El tour, que comenzó en marzo en Florida, continuará por varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El cantante hace un recorrido por los cuarenta años de su fructífera carrera. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Concierto 90’s Pop Tour

Artistas con Magneto, JNS, Kabah, Caló, Benny Ibarra, Érik Rubin, Sentidos Opuestos y Lynda son parte del 90s Pop Tour, un concierto cuyos exponentes tuvieron su mejor época en la década de los noventa. Traerán sus ritmos y coreografías al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) por una sola noche, durante la cual interpretarán su repertorio más conocido. Viernes 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Muestra de fotos

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angles) ya abrió las puertas de Tim Walker: Wonderful Things, una exhibición de importantes trabajos del fotógrafo inglés Tim Walker. Se trata de una serie de nueve sesiones de fotos inspiradas en piezas del museo Victoria and Albert Museum de Londres. Una décima sesión fue una comisión del Getty, que pidió a la artista que explorara los trabajos de esta institución. Estas piezas se mostrarán por primera vez en en esta muestra. Termina el 20 de agosto. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Taller de arte familiar

Los asistentes al Impressionist Pastels: Family Workshop —que complementa la exhibición Pastel Portraits: Drawn from Life?—, aprenderán a dibujar como artistas impresionistas y a expresarse con el uso de pinturas de aceite de colores vibrantes; esto para construir tonos ricos en brillo y explorar los estados de ánimo. Habrá una mesa interactiva para conocer la historia de los colores pastel y para enmarcar las obras de arte. El taller tendrá lugar en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles); se proveerán todos los materiales y habrá instructores que hablan inglés y español. Domingo 11 am. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Estreno de teatro

El teatro CASA 0101 (2102 E. First St., Los Angeles) presenta el estreno mundial de Favorite Cousins, una obra escrita por Lindsey Haley y dirigida por Vilma Vallela. Se trata de un drama moderno que tiene lugar en Santa Monica, California, y en el que dos primas que viven separadas se ven forzadas a verse cuando muere la abuela. Estas dos mujeres deben repasar memorias de toda una vida para reparar una relación rota por la violencia pandilleril. Viernes y sábados 8 pm, y domingos 3 pm. Termina el 28 de mayo. Boletos desde $20. Informes casa0101.org.

Regreso del Groundwater festival

La edición 13 del Groundwater Festival del Water Replenishment District regresa a las oficinas centrales de este distrito (4040 Paramount Blvd., Lakewood) con actividades para toda la familia. Habrá rifas, pintura de cara, oportunidades de adopción de animales, demostración de animales vivos y más. También habrá puestos de información sobre el agua y el medio ambiente sostenible. Sábado 10 am a 2 pm. Entrada gratuita. Informes wrd.org/groundwater-festival.

Foto: Cortesía

Cine en el museo

‘Hand in Hand’ es una película acerca de la amistad entre Michael, quien es católico, y Rachel, quien es judía, que tiene como telón de fond el Londres de la posguerra. Revela el mundo de fantasía de encuentros reales y exóticos de Michael y Rachel. Se proyectará en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Viernes en el museo

Para celebrar el 5 de Mayo, el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) realizará el May First Fridays at the Museum, una celebración con actividades como proyectos de arte para los niños, venta de comida de productores locales y presentaciones culturales como música en vivo con la banda local Sin Frontera y la actuación del Ballet Folklórico Quetzal. Viernes 6 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes catalinamuseum.org.

Regresa la música al SeaWorld

El festival Viva La Música está de regreso en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), con actividades como música en vivo, platillos especiales y eventos culturales, entre ellos conciertos de reconocidos grupos tanto en el anfiteatro Bayside como en el Skytower Stage. El parque está decorado con motivos festivos de la cultura latina. Del viernes al 21 de mayo. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.