El inspector general del DHS levanta una bandera roja por la carga de trabajo que tienen los agentes fronterizos

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están sufriendo una marcada caída en la moral y afectaciones de salud, en medio de la intensificación de las condiciones en la frontera sur por el arribo masivo de inmigrantes indocumentados, según un reporte dado a conocer el jueves por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el reporte, el Inspector General (IG) de DHS, que tiene la misión de proporcionar supervisión independiente y promover la excelencia, la integridad y la responsabilidad dentro del DHS, señaló que: “Según las entrevistas y las respuestas de encuestas de 9,311 miembros del personal encargado de hacer cumplir la ley, los detalles y las horas extra han tenido un impacto negativo en la salud y la moral del personal encargado de hacer cumplir la ley, que se siente sobrecargado de trabajo e incapaz de cumplir con sus deberes principales de aplicación de la ley”.

“El método actual de CBP e ICE para administrar el personal de aplicación de la ley es insostenible”, advirtió el inspector general. “Las cargas de trabajo de CBP e ICE han aumentado significativamente debido a factores que escapan al control del Departamento de Seguridad Nacional, a saber, el aumento de los encuentros fronterizos y el volumen de viajes”.

“A pesar de las mayores cargas de trabajo, los niveles de personal se han mantenido iguales, con CBP e ICE utilizando detalles y horas extra para abordar temporalmente el creciente número de encuentros a lo largo de la frontera suroeste”, continuó el IG.

El IG señaló al aumento en las llegadas de inmigrantes, los cambios en las políticas de inmigración y las complicaciones de la pandemia de COVID-19 como algunas de las causas que están afectando la moral de los agentes de ICE y CBP y admitió que estaban “fuera del control del DHS”.

Uno de los problemas hallados es la diferencia entre los “niveles de personal autorizados” y el personal real disponible para ocupar los puestos necesarios.

El inspector general recomendó que CBP e ICE se coordinen con el DHS para contratar un “centro de investigación y desarrollo independiente financiado por el gobierno federal” para completar una evaluación completa de las necesidades de personal en la frontera suroeste e implementar estratégicamente sus recomendaciones.

Además, el Inspector General de DHS recomendó que las agencias revisen la efectividad del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste (SBCC, por sus siglas en inglés), que el DHS creó “para apoyar la coordinación y la unidad de esfuerzo de todo el DHS” en la frontera.

También aconsejó a los funcionarios de la agencia que comuniquen “más efectivamente” las responsabilidades del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste al personal de primera línea.

Aunque el DHS estuvo de acuerdo con las recomendaciones que involucran al SBCC, no estuvo de acuerdo con la recomendación de coordinar con un grupo independiente sobre los niveles de personal, citando la ausencia de fondos y afirmó que duplicaría los esfuerzos existentes de las agencias. El IG sostuvo en su reporte que no estuvo de acuerdo con esa evaluación de su recomendación y la consideró como abierta y no resuelta.

