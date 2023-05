Latinos: el segundo grupo étnico con más muertes por sobredosis de fentanilo en Los Ángeles

Las estadísticas muestran que los fallecimientos por sobredosis de fentanilo aumentaron en todas las razas en Los Ángeles, entre 2016 y 2021, y los latinos ocuparon el segundo lugar después de los blancos quienes obtuvieron el primer lugar; y el tercer lugar, los afroamericanos.

El doctor Brian Hurley, director médico de Control y Prevención de Abuso de Sustancias en el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, aclaró que cuando estos datos se ajustan al tamaño de la población, los afroamericanos ocupan el primer lugar de las muertes, en segundo lugar, los blancos; y en tercer lugar, los latinos.

“Estas son las cifras más recientes que tenemos, y aunque aún no tenemos los números más recientes, si podemos decir que cada año aumenta las muertes por sobredosis de fentanilo”.

Precisó que el estudio “sobredosis de fentanilo en el condado de Los Ángeles”, dado a conocer en noviembre de 2022 y elaborado por el área de Salud Pública que dirige, también mostró que el mayor número de decesos por sobredosis en 2021, ocurrió en un 42% en adultos entre los 26 y 39 años; 38% en adultos entre los 40 y 64 años; y 15% entre quienes tenían entre 18 y 25 años.

¿Por qué estamos viendo ese incremento en el uso de fentanilo?

“Es solo que la gente que vende drogas le está poniendo fentanilo a la droga porque es más barato y más poderoso, 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. Así que pequeñas cantidades tienen un gran impacto. Por eso la gente que vende drogas, empuja el fentanilo al mercado, y lo que pasa es mucho más fuerte y por eso la gente está muriendo”.

¿Qué podemos hacer para evitar más muertes por sobredosis de fentanilo?

“Lo primero y lo más seguro es no usar drogas, pero no todos van a no consumirlas, por lo que en esos casos, la recomendación es que no las usen cuando estén solos; y cuando las empleen, deben tener a la mano Narcan o Naloxone (medicamento) porque puede revertir la sobredosis”.

Enfatizó que debido a la gran cantidad de sobredosis, han estado trabajando con escuelas, bibliotecas y cárceles para que tengan disponible el naloxone.

“La tercera cosa que pueden hacer es darle a la gente acceso a tratamientos de rehabilitación para reducir la probabilidad de una sobredosis”.

El médico aclaró que el fentanilo no va a matar a todos, solo a la gente que no tiene tolerancia.

“Hay gente que usa fentanilo diario por décadas, pero si no tienes tolerancia, provoca que dejes de respirar. Y esto lo estamos viendo en personas que sabían que estaban usando fentanilo o no sabían que la droga que compraron, tenía fentanilo”.

Así por ejemplo, mencionó que hay quienes creen que compraron heroína, éxtasis, metanfetamina o cocaína, pero descubren que tenía fentanilo añadido.

“Es por eso que la gente estás muriendo por una exposición inesperada. No es que la gente haya escogido usarlo, es que fueron expuestos al fentanilo sin saberlo”.

Precisó que podemos decir que la mayoría de las muertes por sobredosis, fueron de personas que tomaron más fentanilo de lo que su cuerpo podía tolerar

“A veces eso se debe a que las personas no sabían cuánto fentanilo había en sus drogas. Así que no siempre es necesariamente accidental. Algunas personas fueron a comprar fentanilo. Simplemente no sabían cuánto fentanilo podía manejar su cuerpo y eso los mató accidentalmente”.

Indicó que el naloxone previene la muerte por sobredosis. “Tienes que rociar el naloxone en la nariz de alguien para revertir la sobredosis pero debes hacerlo de inmediato, en el momento que deja de respirar la persona y muere”.

Otros datos del estudio arrojaron que las tasas de muertes por sobredosis de fentanilo por cada 100,000 habitantes fueron más altas en las áreas pobres con más del 30% de las familias viviendo por debajo del nivel de pobreza federal.

“El uso de esta droga está más concentrado en las poblaciones que viven en la pobreza, pero no hay ninguna categoría que no la use por completo. Así que todos están en riesgo”.

Para saber dónde puedes obtener naloxone de manera gratuita, visita el sitio: http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/overdose-prevention.htm

De acuerdo al reporte, en el 2021, las metanfetaminas y el fentanilo fueron las causas más comunes de muertes accidentales por drogas en el condado de Los Ángeles, resultando en un 56 y 55% respectivamente.