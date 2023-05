Miguel Layún confiesa a sus 34 años que uno de sus mayores temores es dejar el fútbol

Miguel Layún, actual jugador de las Águilas del América y mundialista con la Selección de México en Brasil 2014 y Rusia 2018, afirmó hoy que a sus 34 años que uno de sus mayores temores es tener que decirle adiós al fútbol.

“Da miedo dejar el fútbol. Yo juego fútbol desde niño, desde los 15 soy profesional. Llevo más de la mitad de mi vida dedicándola al fútbol, por eso da pavor saber qué sigue después“, dijo el defensor propiedad del América en declaraciones reseñadas por la agencia EFE.

No se preocupa por su renovación con el Club América

A pesar de su temor al retiro, a sus 34 años, hoy no le preocupa su renovación con el América. “Hoy vivo probablemente la última, si no es que una de las últimas Liguillas como jugador de fútbol profesional y quiero saborearlo al máximo. Por eso no quiero perder el foco de mi presente pensando en el futuro“, reiteró.

Es importante resaltar que Miguel Layún se prepara con las Águilas del América para disputar los cuartos de final del torneo de Clausura 2023 del fútbol mexicano. Miguel ha sido campeón en México en par de ocasiones uniformado de azulcrema y en otra ocasión con los colores de Rayados de Monterrey.

Además de sus experiencias mundialistas, Layún ha jugado en Europa con los colores del Atalanta en la Serie A, el Watford en Inglaterra. También fue campeón en Portugal con el Porto, y en España tuvo la oportunidad de vestir los colores del Sevilla y el Villarreal.

Toda esa experiencia, afirmó, lo tiene tranquilo, ansioso por entrenar este sábado con las Águilas para gozar de una profesión que sabe está cerca de terminar.

Miguel Layún recuerda palabras de Zlatan Ibrahimovic

Con México, Miguel Layún además de dos Copas del Mundo, disputó también una Copa América centenario y dos Copas Oro de Concacaf. El central del América compartió unas palabras que aseguró haber escuchado a la leyenda sueca, Zlatan Ibrahimovic.

“En alguna ocasión Zlatan, que ya tiene 41 años, fue muy sincero y dijo que le daba miedo pensar qué iba a hacer después del retiro. Es algo natural cuando te has dedicado tanto a esto, por eso no puedes perder el enfoque, nunca dejar de disfrutar y estar preparado para cada día sin importar lo que venga“, finalizó.

