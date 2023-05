Guardiola buscará jugar para Haaland, pero Ancelotti revela que Real Madrid no le tiene miedo al delantero de cara a la Champions

En rueda de prensa, Pep Guardiola reveló su deseo de jugar para crearle juego a Erling Haaland. Sin embargo, el entrenador del Real Madrid fue claro y explicó que no le tiene miedo al delantero, aunque si recalcó que tratarán de frenar a todo el Manchester City en el primer partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Ambos equipos se verán las caras el próximo martes 9 de mayo, día en donde Real Madrid y Manchester City buscarán salir victoriosos para así encaminar la eliminatoria a su favor y claro, un pase a la gran final de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

“Me gusta como juega mi equipo, siempre me ha gustado y este año también. Ante equipos con presión alta utilizar el balón largo con Haaland es una ventaja e intentaremos aprovecharlo. Pero los otros a veces son mejores, también juegan, no son cojos. si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él. Cuando no lo tenía jugaba con un punta falso y de diferente manera”, aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Por otro lado, el técnico que estará en casa, en España, valoró también al exjugador del Borussia Dortmund, el cual sabe que es bueno, pero explicó que no se centrará en solo detenerlo a él, sino a todo el equipo completo.

“Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso que está mostrando una calidad impresionante para marcar goles, es un peligro, pero hablar sólo de él significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien al fútbol, ataca y defiende bien con muchas ideas. No planteamos un partido para parar a Haaland sino a un equipo que parece imparable”, dijo en rueda de prensa.

El Santiago Bernabéu será el lugar donde ambos equipos jugarán el martes 9 de mayo a las 15:00 ET, 12:00 PT. Además, ten en cuenta que en Estados Unidos se deberán usar los servicios de TUDN y Paramount+.

Sigue leyendo:

. Los Ángeles estaría descartada como sede del Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona y todo apunta a que se jugará en Dallas

. Wayne Rooney manda advertencia al Real Madrid para el duelo de la Champions ante Manchester City

. Los memes acompañaron al Real Madrid tras levantar la Copa del Rey nueve años después