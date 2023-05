Hombre que abrió fuego en un centro comercial de Texas pasó tres meses en el ejército de EE.UU.

El hombre hispano señalado como el sospechoso principal de abrir fuego en el centro comercial Allen Premium Outlets, ubicado a las afueras de Dallas, Texas, formó parte del Ejército de los Estados Unidos, así lo informó Fox News.

“Mauricio García ingresó al Ejército regular en junio de 2008, pero fue despedido tres meses después sin completar el entrenamiento inicial”, reveló Heather J. Hagan, portavoz de Asuntos Públicos del Ejército de los Estados Unidos, al medio señalado.

A García, quien disparó fatalmente a ocho personas e hirió a otras, “no se le otorgó una especialidad ocupacional militar. No tuvo despliegues ni premios. No proporcionamos una caracterización de la baja de ningún soldado”.

También trascendió que García fue separado bajo la edición de 2005 del Reglamento del Ejército 635-200 5-17 bajo “otras condiciones físicas o mentales designadas”.

Conforme avanzan las horas sale a relucir información sobre García, de quien se sabe de manera extraoficial que usaba sus redes sociales para compartir creencias extremistas con diatribas contra judíos, mujeres, así como minorías raciales, además de publicaciones de salud mental.

Pese a los señalamientos, Hagan ha preferido guardar silencio y pidió que sean las autoridades quienes determinen los antecedentes del pistolero, declaración con la que también estuvo de acuerdo el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“La gente no debería sacar conclusiones apresuradas porque hay mucha información contradictoria sobre él. Deje que los investigadores trabajen en los antecedentes y creo que una vez más la información sobre los antecedentes del tipo revelaban un poco más sobre por qué sucedió esto”, dijo Abbott.

De acuerdo con los reportes, García utilizó un rifle AR-15 para cometer sus crímenes, además de portar una pistola dentro de su ropa y varias armas de fuego en el automóvil en el que llegó al centro comercial.

El día del ataque, el hombre hispano portaba más armas, estaba vestido con un chaleco antibalas y cargaba numerosa municiones.

