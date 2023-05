La actriz Dianna Agron aclara los rumores sobre una supuesta relación que tuvo con Taylor Swift

En 2012 Taylor Swift lanzó el exitoso álbum Red, y en el folleto que acompañaba el CD aparecía un agradecimiento a la actriz Dianna Agron junto al título de la canción “22”, además de los nombres Ashley (Avignone), Claire (Kislinger) y Selena (Gomez). Todo ello generó rumores entre los fans de la cantante acerca de que ésta podría tener una relación amorosa con Agron, y ahora esta última fue cuestionada al respecto.

Entrevistada por Rolling Stone, Agron, de 37 años, desmintió los rumores: “Eso es muy interesante. Ha habido muchas historias en cuanto a mi vida, y con quién he salido, que no son ciertos. Es divertido”. Sobre si fue ella la inspiración para ese tema musical de Taylor, contestó: “¿Yo? Oh, si tan sólo lo fuera. Eso es más por una amistad que por ser la inspiración para la canción. No sería yo la persona indicada para que le preguntaran acerca de eso. No puedo afirmar eso”.

Dianna Agron saltó a la fama en 2009 gracias a la exitosa serie de televisión “Glee”; sin embargo, siete años después se alejó de la vida pública, tras contraer matrimonio con Winston Marshall, guitarrista del grupo Mumford & Sons. La pareja se divorció en 2020, y a partir de ahí la actriz salió con otros famosos; su actual compañero es el pintor Harold Ancart.

Sigue leyendo: