Las 4 mujeres del Zodiaco que atraen hombres que juegan con sus sentimientos

Si estabas buscando una explicación al porqué atraes a los peores candidatos para tener citas, la astrología puede tener una razón. La energía Zodiacal de algunas mujeres es como un imán para hombres que no buscan relaciones serias y no son sinceros con sus intenciones.

Mientras estén interesados en ti tendrás su total atención, pero una vez que llegue otra candidata se olvidarán de que hay algo entre ustedes.

Es cierto que la naturaleza humana es compleja y difícil de entender, principalmente en asuntos del corazón, sin embargo, hay hombres que se aprovechan de esta situación para jugar con los sentimientos de un interés romántico.

De acuerdo con el horóscopo, ciertos signos poseen un carácter que funciona como una barrera protectora contra este tipo de candidatos juguetones, pero si tu signo es de los siguientes pasa lo contrario, te conviertes en la víctima perfecta.

Las mujeres Tauro se sienten atraídas por personalidades encantadoras, estéticamente bellas y que aparentan seriedad. De acuerdo con PinkVilla.com no suelen investigar más allá de lo que sus ojos ven hasta que se dan cuenta que su pareja no las incluye en su círculo de amistades o familiares y no es parte de sus planes más divertidos.

Una cualidad de las mujeres Aries es su rápida capacidad de decisión, la cual suele jugar en contra cuando toman decisiones impulsivas para comenzar un romance. Se dejan llevar por el momento y pueden ignorar señales de alarma, tales como que su hombre no quita la mirada de su teléfono cuando están en una cita o tarda en responder a sus mensajes más de 24 horas.

Las mujeres Géminis se derriten por hombres que halagan su belleza. Desafortunadamente, hay quienes son hábiles para identificar esta “debilidad” y por ahí es donde atacan. Este signo es gobernado por Mercurio, el planeta de la comunicación y los mensajes, por lo que son el blanco perfecto para quienes saben usar el verbo como herramienta de conquista.

La señal de advertencia que deja pasar Piscis es el coqueteo extremo de los hombres. Las mujeres de este signo disfrutan que les coqueteen, por lo que suelen caer en las garra de quienes son coquetos con todas. En una relación debe ser única y no tiene que haber espacio para más, esto lo deben de aprender las Piscis cuando comienzan una relación.

