“No quería vivir”: La menor que sobrevivió al incendio de un globo en México recordó tragedia en la que murieron sus padres

A principios de abril ocurrió una tragedia en México, luego de que una familia dio un paseo en globo aerostático por la zona arqueológica de Teotihuacán, el cual de pronto se incendió. En él viajaba una niña de 13 años, su papá, su mamá y el piloto. Ambos progenitores de Regina Nolasco murieron, ella y el hombre que lo volaba sobrevivieron. Más de un mes después de aquel terrible episodio, la menor narró lo que vivió.

Fue en el programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, en donde la niña contó cómo vivió aquel fatídico día, en el que perdió a los pilares de su vida. El viaje en globo era una sorpresa para Viridiana, la mamá de Regina, quien cumplía 39 años. Entre su papá y ella prepararon todo para el día que, consideraron, sería inolvidable.

Y para ella lo será, pues vio cómo murieron sus padres y el recuerdo de la tragedia no la deja tranquila. “No quería vivir ni porque tuviera a mis tías y a mi primo, me quería morir y estar con mis papás”, relató al programa.

▶️ "Fue un dolor sorprendente"



Regina, adolescente que sobrevivió al incendio de globo aerostático en Teotihuacán, narró parte de la tragedia que vivió junto a sus padres, quienes perdieron la vida



El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, en la grabación se puede ver cuando la canastilla comienza a incendiarse, también se escuchan gritos de desesperación y auxilio. Regina los explicó bien: “Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito, pues arde porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar”.

Desesperada, la niña se lanzó del globo, después se ve a otra persona caer, era Viridiana. “Mi mamá, cae, cae al lado mío y no se para, me paro y empiezo a gritarle a la gente ‘¡ayuda, ayuda!’ todos se me quedan viendo sorprendidos. Escucho los gritos de mi papá, veo el globo arriba, veo cómo se está incendiando y fue un dolor sorprendente porque era consciente de que mi mamá ya había muerto”.

Escuchó como su padre se quemaba

Regina fue consciente de toda la tragedia, del dolor de sus padres, de su agonía, narró que fue sumamente doloroso escuchar el sufrimiento de su padre al quemarse vivo: “Porque escuché sus gritos, escuché como pedía ayuda, cómo sufría”.

Sobre el piloto dijo que no lo vio, por lo que cree que se arrojó del globo antes que ella, ya que no lo vio caer a su lado. Cabe recordar que Victor “N” está detenido, pues aunque huyó después del accidente, fue encontrado en un hospital del estado de Hidalgo, donde era atendido por presentar quemaduras en 90% de su cuerpo.

Ella también sufrió quemaduras de segundo grado, un hombro se le dislocó por la caída, pero su dolor físico no se compara con la herida emocional. Ante ello asegura que no le tiene miedo a la muerte. “Sé que mis papás están ahí, esperándome en algún momento y me quedo con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar así”, culminó.

