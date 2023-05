Por culpa de ‘El Pirru’, hijos de la fallecida Mariana Levy heredarán casa con fuerte deuda

Doña Talina Fernández, de 78 años, dio a conocer nuevos detalles sobre la herencia que recibirán sus nietos María, Paula y José Emilio por parte de su fallecida mamá Mariana Levy, después de que el menor de ellos ya alcanzara la mayoría de edad.

Además de heredar algunos bienes, también heredarán deudas, tal y como lo dio a conocer el programa ‘Ventaneando’, donde se detalló que José Manuel Fernández ‘El Pirru’, quien es papá de Paula y José Emilio, adeuda una fuerte cifra de dinero por concepto de mantenimiento de la casa que la finada actriz poseía en el estado de Morelos.

De acuerdo al programa de espectáculos, el viudo de la actriz lleva varios años sin pagar el mantenimiento del barrio privado donde habita, lo que ha provocado que su deuda, con sus respectivas penalizaciones, ascienda a los $532,415 pesos, algo así como $30,250 dólares.

“Entre los bienes, por cierto, se encuentra una casa en un fraccionamiento del estado de Morelos, la cual fue habitada por José María Fernández ‘El Pirru’, opero cuyo mantenimiento no se ha pagado por varios años y hoy la deuda asciende a más de medio millón de pesos que los hijos de la actriz tendrían que saldar en cuanto tomen posesión de la propiedad”, se informó en ‘Ventaneando’.

Aunque el adeudo no sería ningún motivo para no heredar ese bien, el problema vendría cuando intenten deshacerse de él para dividirse la venta, ya que, como es sabido, no se puede negociar teniendo adeudos vigentes.

