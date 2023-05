Dos amigas latinas se unen en un viaje de prevención contra el Alzheimer

Con el corazón destrozado por la enfermedad de Alzheimer que devastó a sus madres, dos latinas del sur de California Angela DeCuir y Michele Izquieta, amigas desde la infancia, se han embarcado en un viaje de prevención contra esta enfermedad que impacta a dos tercios de las mujeres de los 6.7 millones de estadounidenses afectados.

“Las latinas tienden 1.5 más veces de sufrir de Alzheimer”, dice la doctora Jessica Caldwell, una neuropsicóloga con experiencia en salud del cerebro, memoria, envejecimiento y riesgo de Alzheimer en las mujeres. Además es la directora del Centro de Prevención de Alzheimer en las Mujeres.

Angela y Michele trabajan de la mano del Centro de Prevención del Alzheimer, el primero en la nación en ofrecer un centro específico para mujeres para la prevención, investigación y apoyo en el cuidado de la enfermedad de Alzheimer.

Angela y su madre Mary Ludena. (Cortesía)

Angela de 56 años, vive en Yorba Linda y Michele también de 56 años reside en Torrance. Ambas se conocieron desde niñas a través de sus familias.

“Mi madre murió en mayo de 2018 de un ataque cardíaco a los 79 años. A ella le diagnosticaron Alzheimer en 2013, aunque había presentado síntomas leves desde 10 años atrás como pérdida de la memoria, desorientación, aislamiento y un poco de paranoia. Tenía días buenos y malos”.

Dice que cuando les dijeron que su madre sufría de Alzheimer, fue muy traumático.

“Nos quedamos en shock. No conocíamos a nadie con Alzheimer. Hicimos cuanto pudimos para aprender, pero nos sentíamos desilusionadas y tristes. Mi mamá había sido una madre soltera, que sacó adelante a tres hijos con múltiples trabajos. Fue una agente inmobiliaria comercial y tuvo empleos como preparación de impuestos hasta que se retiró”.

Dice que a raíz del Alzheimer en su madre, comenzó a investigar y aprender sobre todo a cómo mantenerse saludable con dieta y ejercicio.

Michele con su madre Michele Intriago y otros familiares. (Cortesía)

Michele por su parte dice que su madre fue diagnosticada con demencia a los 79 años, y puede que haya sabido antes pero estaba en negación. “Sufría paranoia y alucinaciones y no quería cooperar para ir con el doctor”.

Recuerda que cuando ya no pudo vivir sola, se la llevó a vivir con ella. “Fui su principal cuidadora hasta 2021, y cuando empezó a declinar y a no hablar más, la llevamos a un lugar para que la cuiden”.

Cuenta que sus padres se divorciaron cuando ella tenía entre 10 y 11 años, y entonces su madre trabajó en un banco, cuidaba niños y en una oficina médica.

Al igual que Angela, Michele comenzó a educarse en el tema.

“Fue muy doloroso ver a mi madre con Alzheimer. Así que dije que tenía que hacer lo mejor que pudiera para estar bien porque tengo dos hijos adolescentes. Comencé a hacer más ejercicio, a practicar yoga, y me hice más cuidadosa de mi dieta”.

Michele Izquieta Cruz con su madre Michele Izquieta Intriago. (Cortesía)

En este viaje, Michele dice que su amiga Ángela ha sido un regalo. “Me escucha, y juntas celebramos a nuestras madres y abogamos por ellas”.

Angela agrega que cuando su madre fue diagnosticada con Alzheimer, tenía 40 años, realmente se asustó porque al investigar sobre el tema descubrió que la enfermedad comienza mucho antes de que los síntomas aparezcan.

“Mi consejo para los hijos cuyos padres tienen Alzheimer es que se conviertan en defensores fuertes ante los doctores porque muchos médicos primarios no tienen ni idea de esta enfermedad. No es normal tener pérdida de memoria. Es normal que se te pierdan las llaves del carro, pero no es normal que no sepas para qué son”.

Añade que la Clínica Cleveland les ha ayudado a tener conocimiento y poder sobre el Alzheimer.

Michele aconseja buscar apoyo y pedirlo a las familias así como no tener vergüenza.

“Es muy importante que hagan saber lo que necesitan para ser ayudados, y encuentren un grupo de apoyo”.

Angela dice que bajar el ritmo, meditar, orar, mantener la mente trabajando, y aprender algo nuevo como un instrumento y nuevo idioma, ayudan a prevenir el Alzheimer. “Soy una aprendiz para siempre”.

Mary Ludena Michele Intriago en su juventud, cuando el Alzheimer no era parte de sus vidas. (Cortesía)

¿Qué podemos hacer para prevenir?

La doctora Caldwell dice que todos y en especial las mujeres necesitamos comenzar a trabajar en nuestra salud y darnos prioridad a nosotras mismas.

“Lo que yo recomiendo es hacer ejercicio, asegurarse de estar activos físicamente, y atender el estrés que puedan tener en su vida”.

Recomienda que las mujeres deben darse tiempo de tomar un descanso del estrés, ya sea haciendo ejercicio o socializando.

“El estrés pone un gran peso en nuestra memoria y en el cerebro de una manera negativa. Por eso aconsejo que incluso hagan meditación y se relajen”.

Precisa que el ejercicio básico que debemos hacer son 150 minutos a la semana de moderado a intenso como una caminata rápida 30 minutos al día.

“Si ya haces ejercicio, y puedes hacer más, hazlo. Una hora de caminata rápida varias veces a la semana es mucho mejor”.

En cuanto a la socialización recomienda pasar tiempo con la familia y amigos. “Si estás muy presionada con el tiempo, asegúrate al menos de conectarte por mensajes de WhatsApp o por texto, o hacer una llamada telefónica camino al trabajo”.

La doctora Caldwell destaca que la meta es no aislarse y no sentirse solos.

Por otra parte, dice que el Alzheimer no es acerca de la raza y etnia, sino de los determinantes sociales de la salud como el acceso al cuidado médico y el estrés por tener más de un empleo.

“No es que los latinos estén en mayor riesgo sino de las oportunidades que tienen”.

Sin embargo, señala que las mujeres están más impactadas por el Alzheimer que los hombres porque tienden a vivir más y a ser menos activas físicamente.

“Cuando tenemos diabetes, nuestro cerebro sufre más que el de un hombre con diabetes”.

Y dice que cuando una mujer tiene un gen de riesgo genético para el Alzheimer, es impactada hasta cuatro veces más que los hombres.

Agrega que cuando las mujeres pierden estrógeno en la menopausia, los cerebros y los cuerpos tienen que adaptarse por completo.

“Algunas investigaciones sugieren que esto podría poner a algunas mujeres en mayor riesgo de padecer Alzheimer”.

Comenta que aunque nunca es tarde para empezar a tener estilos de vida saludables, entre más temprano, empecemos a cuidarnos, es mejor.

“La mayoría de la gente empezó a tener problemas de memoria en sus 70, pero la gestación en sus cerebros ocurrió en sus 50 y 60. Eso significa que hay que empezar a cuidarse desde los 30, 40 y 50 para prevenir el Alzheimer”.

Dice que su Centro de Prevención que se encuentra en Las Vegas, es una asociación entre el movimiento de Alzheimer de mujeres sin fines de lucro de Maria Shriver que tiene su sede en Los Ángeles y la Clínica Cleveland.

“Es realmente con la experiencia tanto de la organización sin fines de lucro de Shriver como de nosotros como proveedores en el espacio médico ,que realmente podemos llevar este tipo de mensaje a las mujeres”.

El Women’s Alzheimer’s Movement Prevention Center de la Cleveland Clinic es un programa piloto único de tres años específico para mujeres para la prevención de la enfermedad de Alzheimer.

El Centro de Prevención del Alzheimer para Mujeres abrió el 18 de junio de 2020 y está ubicado dentro del Centro de Salud Cerebral Lou Ruvo de la Clínica Cleveland en Las Vegas, NV.

Basados en el creciente reconocimiento citado en Lancet Neurology acerca de que hasta el 40 % de todos los casos de Alzheimer podrían prevenirse mediante modificaciones saludables en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, esta nueva clínica es la primera en el país en ofrecer un centro específico para mujeres para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, investigación y apoyo al cuidado.