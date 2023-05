El grupo BTS lanzará un libro en el que los integrantes contarán su propia historia

A pesar de que la boy band BTS se encuentra en una larga pausa, sus fans siguen atentas a los lanzamientos de material inédito, y ahora se ha anunciado Beyond the story: 10 year record of BTS, un libro en el que los propios integrantes del grupo relatarán los logros en su exitosa carrera.

Escrito por los cantantes junto con el periodista Myeongseok Kang el libro será de 544 páginas y contendrá muchas fotografías. A los pocos días en que se anunció este proyecto comenzaron a haber miles de órdenes de compra, aunque estará disponible hasta el 9 de julio.

Aunque el éxito a nivel mundial de BTS se dio en 2020 con el tema “Dynamite”, su carrera comenzó desde 2010, y hasta la fecha cuentan con nueve álbumes. El año pasado dieron a conocer que dejarían de grabar durante poco más de dos años debido a que los miembros deben cumplir con el servicio militar (Jin y J-Hope están actualmente realizándolo), pero mientras tanto han lanzado sencillos en plan solista para complacer a sus millones de admiradoras.

