Francisca mostró a sus seguidores cómo le quedó el vestido que ellos seleccionaron para ella

La presentadora de televisión Francisca Lachapel interactúa frecuentemente con sus seguidores y este fin de semana aprovechó para mostrarles que les hizo caso y seleccionó un vestido que le recomendaron para asistir a una cena.

El pasado viernes la dominicana publicó un video modelando cuatro atuendos y les pidió a sus 4,3 millones de seguidores que la ayudaran a seleccionar uno para salir por la noche ese día.

“¿Cuál se pondrían para salir a cenar hoy viernes? Piensen en que falta accesorios, zapatos etc, etc, etc.

1- Amarillo 2-Rosado 3-Azul 4-Negro”, escribió para acompañar el clip.

Los internautas de inmediato comenzaron a comentar dejándole sus opiniones como: “Amarillo baby. Enséñale al sol y la luna como se brilla”; “Ay no Francisca tu sí que eras bella, pareces una Barbie. Eres una de varias mujeres que admiro”; “¡El amarillo! Es mi color favorito”; “El azul me encanta como te queda” y “El amarillo o el negro”.

Al final, tal como le recomendaron muchos, Francisca se decidió por el vestido amarillo y lo dejó saber publicando una galería de dos fotos luciendo su ‘outfit’ para ir a cenar.

“Y que ganó el amarillo… Tengan un día bonito”, escribió la presentadora de ‘Despierta América’ para acompañar las fotografías.

“Radiante con ese amarillo”; “Sí, ese vestido está bellísimo”; “Hermosa”; “Hay que reconocer que te quedó genial” o “Hermosa me encanta como te queda el amarillo y el verde”, son algunos de los mensajes que le dejaron al verla con el vestido que ellos recomendaron

