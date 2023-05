La carta de tarot para la semana del 15 al 21 de mayo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Fuerza

1. La Fuerza: Eres más fuerte de lo que siquiera imaginas. Serán días en donde te sorprenderá la gran fortaleza que guardas en tu interior, harás recapitulación de todos y cada uno de los momentos por lo que has pasado y sabrás que, gracias al guerrero, la guerrera que llevas dentro estas donde estas y que cada paso que das en firme, valiente y fuerte. Es momento adecuado para seguir fortaleciendo tu vida, asegurar el futuro. La seguridad con que te mueves es asombrosa y de gran crecimiento laboral y económico. Tiempo para hacer crecer negocio propio, tiempo para que pongas en marcha cualquier emprendimiento. Tu salud es plena, la vitalidad es grande y poderosa, tu brillo es causa de asombro.

2. Dos de Bastos

2. Dos de Bastos: Tendrás que resolver dudas, es importante lo hagas ya, no puedes ir por la vida temeroso de que las decisiones que tomes son buenas o malas, recuerda que el que no arriesga no gana y las dudas solo con inseguridades que te toca trabajar. Es momento de poner en la balanza dos opciones de trabajo, te llegó el momento de hacer uso de la madurez y escoger, y saber que toda decisión tiene una consecuencia, buena o mala, pero que cuando la tomas con conciencia será más fácil asumir las consecuencias. En el dinero planifica para que las cosas marchen muy bien y puedas por fin encontrar un balance entre lo que llega y lo que te gastas. En la salud encuentras por fin el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Procura descansar correctamente para que este equilibrio se mantenga por mucho tiempo.

3. Cuatro de Espadas

3. Cuatro de Espadas: Analiza bien, estas en un momento de reflexión o solamente estas en un estado de conformidad que te da miedo dejar. Es momento de no seguir en el letargo, no puedes seguir así por más tiempo, no puedes permitirte seguir perdiendo el tiempo de esa manera. Tienes que entender que la vida no es una eternidad, que tienes que hacer, disfrutar, crecer, trascender y esto abarca todo lo aspectos de la vida. es una buena jornada para despertar, no volver a idealizar, poner los pies en la tierra, aun estas a tiempo de no llevarte una decepción más por soñar y no plantarte en la tierra. Esta semana entenderás que todo lo que te abruma con respecto al trabajo es por ti y tus acciones, entenderás que si quieres crecer y progresar en donde laboras nadie más que tu podrás hace lo necesario para que así sea, pero todo eso depende de la acción, del empuje, de la determinación. Tu salud puede estar pasando por largos momentos de incertidumbre, puedes pasar momentos de angustia, pero todo por dejar a la desidia los chequeos o tratamientos que sabes son necesarios para sentirte en perfecta armonía.