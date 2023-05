Monica Bellucci formará parte del elenco de la película “Beetlejuice 2”

Monica Bellucci, famosa por cintas como “Dobermann”, “Irréversible” y “The passion of the Christ”, se ha unido al elenco de la película “Beetlejuice 2”, que será dirigida por Tim Burton. El estreno en Estados Unidos está programado para el 6 de septiembre de 2024.

El filme será la secuela de la película de 1988 que se convirtió en un éxito de taquillas a nivel mundial. La actriz italiana interpretará a la esposa de Beetlejuice (Keaton), un difunto encargado de ahuyentar a las personas que llegan a vivir a una mansión. Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe y Catherine O’Hara también tendrán papeles protagónicos.

Desde el año pasado Burton y Bellucci han sido vistos juntos en varios eventos; muchos dicen que es inminente su relación, pero ellos no lo han dado a conocer públicamente. El director tuvo romances con actrices como Lisa Marie y Helena Bonham Carter, que aparecieron en varias de sus películas, como “Sleepy Hollow”, “Mars attacks!”, “Planet of the apes” y “Sweeney Todd”.

