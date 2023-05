Pepe Gámez se pone romántico y dedica tiernas palabras a Madison Anderson: “Amo el ser humano que es”

A solo unas semanas de haberse coronado como el primer y tercer lugar dentro de ‘La Casa de los Famosos‘, Madison Anderson y Pepe Gámez han dado mucho de qué hablar gracias a la gran química que han mostrado frente a las cámaras.

Bajo esta misma tesitura, el actor de melodramas como “Falsa Identidad” y “Mariposa de Barrio” se sinceró en una reciente entrevista sobre su estadía en la casa más famosa de Estados Unidos e incluso reveló cuál es su percepción de la ex reina de belleza tras conocerla a nivel personal.

“Yo padecí muchísimo, sufrí mucho, muchas veces me pasó por la cabeza hablar con la jefa y contemplar irme. A veces estaba a punto de reventar.. y era porque extrañaba a mis padres, me sentía, ansioso, solo, tenía hambre. Era muchas cosas muy extrañas, pero aunque todo esto que sucedió fue complicado, al final el resultado fue positivo”, contó a People VIP.

Al ser cuestionado sobre Madison Anderson y el noviazgo que el público predice para su futuro, Pepe Gámez se limitó a deshacerse en halagos hacia la boricua y agradeció la oportunidad de haberla conocido.

“Estoy muy contento que Madison haya ganado, le aplaudo su esfuerzo, creo que lo hizo impresionante. En un principio no me llevaba bien con ella, no es que me llevaba mal, pero no teníamos ese click”, dijo. “Surgió una amistad muy bonita, encontré un gran ser humano en el camino”.

Cabe recalcar que para el público no pasó desapercibida la manera en la que el mexicano habló sobre las cualidades de Anderson: “Le tengo un respeto y una admiración impresionante. Le aplaudo todo lo que ha hecho porque me encanta como jugó, me encanta el ser humano que es”, señaló.

Para finalizar, Pepe Gámez se mantuvo al margen de hacer comentarios relacionados con un posible romance y advirtió que “pasamos cosas muy bonitas que están meramente basadas en una amistad, en una lealtad, cariño, en una supervivencia”.

