Concejales de Los Ángeles van por aumento de $25 la hora para trabajadores de hoteles y del LAX

Más de 36,0000 trabajadores del turismo que laboran en los hoteles y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se beneficiará de un incremento salarial si los concejales de Los Ángeles logran aprobar una moción que les daría un aumento de $25 la hora.

De aprobarse la moción presentada por el concejal Curren Price, el incremento salarial entraría en vigor para el 2023, pero además a partir de esa fecha, cada año aumentaría $1 hasta alcanzar $30 por hora en el 2028.

La propuesta que se presenta por primera vez en el Cabildo busca enmendar la Ordenanza del Salario Mínimo para los Trabajadores de los hoteles.

“Muchos de los trabajadores que son los cimientos de la economía del turismo de Los Ángeles, y que trabajan en los hoteles y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, están batallando para sobrevivir con el actual salario de la ciudad”, dijo el concejal Price, quien confesó sentirse honrado de encabezar esta pelea en el Ayuntamiento y trabajar con la campaña para levantar a los trabajadores del turismo, cuyos salarios están rezagados.

De acuerdo a la moción presentada en el Cabildo de Los Ángeles, la industria de turismo es la maquinaria económica más grande de la ciudad, aún así muchos trabajadores de los hoteles y del LAX están sufriendo para mantenerse en su vivienda y apoyar a sus familias.

“La industria del turismo se benefició de los masivos rescates financieros durante la pandemia, incluyendo $13 mil millones en préstamos para los pequeños negocios (PPP) y más de $45 millones en apoyo total del gobierno a las cinco principales compañías aéreas domésticas a través del programa del Acta de Apoyo a la Nómina CARES junto con $5 mil millones a contratistas y subcontratistas”, se argumenta.

La industria del turismo está ahora resurgiendo de los niveles prepandémicos; y en 2022, la industria hotelera de Estados Unidos registró una tarifa diaria promedio (ADR) y un ingreso por habitación disponible (RevPAR) que fueron los más altos de todos los años registrados.

“La industria turística de Los Ángeles prospera gracias al arduo trabajo de sus empleados. Pero en este momento, los trabajadores con salario mínimo deben trabajar más de 100 horas a la semana solo para pagar un apartamento en Los Ángeles”, dijo la concejal Katy Yaroslavsky copresentadora de la ordenanza.

“Es hora de aumentar los salarios y asegurarnos de que las personas que hacen de Los Ángeles un destino de clase mundial puedan realmente vivir aquí”.

Pero además la moción establece que la Ciudad de Los Ángeles está invirtiendo en el crecimiento futuro de la industria como parte de los preparativos para ser anfitrión de la Copa Mundial 2026 y de las Olimpiadas del 2028.

Esta inversión incluye una mayor infraestructura y proyectos de desarrollo. El LAX invierte $6,000 millones en su ampliación y Los Ángeles, en cuartos de hotel.

Mientras todo esto ocurre, los trabajadores que mantienen de pie funcionando la industria del turismo como las amas de llave de los hoteles, los conserjes del LAX, los guardias de seguridad, los trabajadores de la limpieza de los aviones, los preparadores de comida de las aerolíneas, los empleados de restaurantes y del comercio, entre otros, sufren de inseguridad en el hogar.

“Mi renta va a subir a $1,400 y cuido a mi hijo adulto con esquizofrenia. Estoy preocupada porque no quiero terminar en la calle como tantos otros en la ciudad”, dijo Graciela Gómez, miembro de UNITE HERE Local 11 y quien ha sido ama de llaves en el Four Points Sheraton LAX durante 23 años.

Mientras tanto Gary Duplessis, quien ha sido cocinero de la compañía Flying Food Group durante seis años, dijo que un salario mínimo de $25 significaría que no tendrían que vivir de cheque en cheque. “Podríamos permitirnos un transporte confiable hacia y desde el trabajo y pagar nuestras facturas de servicios públicos en su totalidad en lugar de poco a poco”.

La moción fue considerada este martes por el Comité de Desarrollo Económico y Comunitario del Concejo de Los Ángeles.

“Los trabajadores de la hospitalidad que hacen las camas, cocinan la comida, lavan los platos y atienden a los millones de invitados que viajan a Los Ángeles también serán los que harán que FIFA en 2026 y los Juegos Olímpicos en 2028 sean exitosos”, dijo Kurt Petersen, copresidente del sindicato UNITE HERE Local 11.

Sin embargo, señaló que mientras nos preparamos para albergar los eventos que exhibirán nuestra ciudad, no podemos olvidarnos de trabajadores como Graciela, Gary y todos los trabajadores del turismo en toda la ciudad que merecen ganar un salario olímpico para mantenerse saludables y con vivienda”.