La Opinión Hoy: Claves sobre centros de atención a inmigrantes en Colombia y Guatemala

Continúan las repercusiones por el término del Título 42, y es que ahora el gobierno de Joe Biden se está preparando para abrir los centros de atención a inmigrantes, que llevará a cabo en Colombia y Guatemala, a fin de evitar el viaje de personas, ofreciéndoles reasentamiento regular en países como España y Canadá.

Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales, ofreció un análisis de esta información en una emisión del pódcast “La Opinión Hoy”:

“Es muy pronto para hablar de la nueva normalidad en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional recordó, que el día de ayer, existe una saturación de los centros de detención porque hay un retraso en procesar a las personas”, explicó García.

“Los centros facilitarán que los migrantes accedan a vías legales desde donde se encuentran y evitarán que pongan sus vidas en peligro”, detalló la Marta Youth, subsecretaria adjunta para la oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, en inglés).

La subsecretaria del PRM destacó que todos los servicios que se ofrecerán en los centros de atención serán gratuitos, incluyendo las citas en línea.

Sasha Sokol busca visibilizar los abusos que vivió

La semana pasada la cantante Sasha Sokol dio a conocer a través de sus redes sociales que el productor Luis de Llano, a quien demandó en 2022 por daño moral y con quien tuvo una larga relación cuando era menor de edad, debe disculparse públicamente de lo ocurrido, además de que debe abstenerse de volver a hablar del tema y pagar una indemnización, como parte de la sentencia que se le dictó.

Ahora, la artista de 52 años concedió una entrevista al diario El País, en la que narró detalles de su largo romance con el empresario, y cómo fue que se decidió a exponer, luego de muchos años, el caso.

Sokol respondió a las preguntas de la periodista Elena Reina y deseó que todo esto pueda prevenir el abuso de otros menores: “Claramente, yo tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista… No solo no rechacé sus avances, aun con miedo y nervios, sin entender bien qué significaban, los acepté porque me hicieron sentir bien. Como otras víctimas de un abuso sistemático, tardé mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví”.

La cantante lleva décadas en terapia, pero fue cuando escuchó entrevistas que daba el productor -y en las que afirmaba que la relación había sido muy corta- cuando se decidió a exponer su versión: “Puras mentiras… Luego, él sube un comunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente, ¡¡hazme el favor!! Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces, decidí demandar. Vamos a ver qué dice la ley”.

