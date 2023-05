Wells Fargo acordó pagar $1 mil millones de dólares a sus accionistas para resolver una demanda colectiva

Tras el reciente escándalo que involucró a la compañía de servicios financieros, Wells Fargo en aperturas de cuentas falsas y por consiguiente la demanda colectiva por parte de los inversionistas, la entidad acordó pagar $1 mil millones de dólares para la resolución del caso.

Este acuerdo que se lleva a cabo en un tribunal federal de Nueva York, y está a la espera de ser aprobado, informaron los abogados de los accionistas. Además, se considera que es uno de los últimos escándalos relacionados con cuentas bancarias falsas desde el 2016.

La razón es que presionado por los directivos de la entidad, los trabajadores accedieron a la apertura de cuentas falsas con la posibilidad de cumplir con los objetivos asignados. Durante las audiencias los accionistas aseguraron que los ejecutivos del banco habían realizado falsas declaraciones.

En un comunicado, Steven J. Toll, socio gerente en Cohen Milstein Sellers & Toll, una firma de abogados que representa a inversionistas destacó que de aprobarse este acuerdo “ayudará a compensar a cientos de miles de inversionistas (empleados estatales, enfermeras, maestros, policías, bomberos y otros) cuyos importantes ahorros para la jubilación se vieron afectados por las prácticas comerciales fraudulentas de Wells Fargo”, dijo.

En el 2020, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publicó un informe en el que se comprobó que la entidad financiera no había cumplido con las órdenes de consentimiento de sus clientes para la apertura de las cuentas, eso llevó a que semanas después las acciones de la compañía cayeran un 34%.

Por su parte, Wells Fargo señaló que no estaban de acuerdo con las acusaciones, no obstante manifestó estar satisfecho con la resolución de este asunto. “Este acuerdo resuelve una demanda colectiva consolidada de valores que involucra a la compañía y varios ex ejecutivos y un director, que no han estado en la compañía durante varios años”, mencionó la institución bancaria.

