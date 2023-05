El gobernador de Texas sigue mandando migrantes a “ciudades santuario” en autobuses; Greg Abbott apunta a cinco lugares

HOUSTON – El gobernador de Texas, Greg Abbott anunció este jueves que ha mandado en autobús un grupo de migrantes a Denver, Colorado.

La ciudad de Denver es una de las cinco ciudades que son blanco de los esfuerzos de Abbott para mandar migrantes en autobuses a distintas localidades en el país.

En las redes sociales Abbott sigue con su agenda anti inmigrante y sentenció que no frenará sus esfuerzos hasta que el gobierno federal “imponga seguridad en la frontera”.

La oficina del gobernador anunció que 40 personas viajaban en el autobus y que fueron bajadas cerca de las instalaciones del Civic Center Park en la intersección Court Place y la calle 14 este jueves por la tarde.

First bus of migrants arrives in Denver from Texas.



Texas continues to provide relief for our overwhelmed, overrun border towns.



Until President Biden steps up to secure the border, Texas will bus migrants to sanctuary cities. pic.twitter.com/jp6aVvDo7Y — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 18, 2023

“Hasta que el presidente (Joe Biden) y su administración cumplan con su deber constitucional de asegurar la frontera, el estado de Texas seguirá enviando inmigrantes a esas ciudades que se han declarado ciudades santuario como Denver. Estos esfuerzos son para aliviar los problemas que enfrentan los pequeños pueblos fronterizos de Texas”, dijo Abbott en una declaración. The Texas National Guard and Texas DPS troopers are repelling illegal crossings at the border.



Texas will deploy more resources to the front lines and add new razor wire barriers to prevent the cartels from smuggling people into our state. pic.twitter.com/njgjQTVTO2— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 18, 2023

Bajo las órdenes de Abbott el estado de Texas seguirá enviando migrantes en autobuses a Filadelfia, Chicago, Nueva York y Washington D.C., según el comunicado del gobernador.