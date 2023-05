Exjefe de Inteligencia Artificial de Google cree que la IA es más peligrosa que el cambio climático: cuál es su justificación

Geoffrey Hinton, reconocido como uno de los pioneros en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y exjefe de Inteligencia Artificial de Google, ha expresado su preocupación acerca de los riesgos asociados con el desarrollo y la expansión de la IA. De hecho, Hinton ha afirmado que la IA podría ser más peligrosa que el cambio climático en términos de su impacto en la sociedad.

“No me gustaría devaluar el cambio climático. No me gustaría decir: ‘No deberías preocuparte por el cambio climático’. Eso también es un gran riesgo”, dijo Hinton en una entrevista. “Pero creo que esto podría terminar siendo más urgente”.

Hinton reconoce la gravedad del cambio climático y la importancia de abordar este desafío global. Sin embargo, él sostiene que la IA plantea riesgos significativos y urgentes que también deben abordarse con seriedad.

“Con el cambio climático, es muy fácil recomendar lo que se debe hacer: simplemente deje de quemar carbono. Si hace eso, eventualmente las cosas estarán bien. Para esto, no está nada claro lo que debe hacer”, añadió Hinton.

En un mundo donde la IA se está volviendo cada vez más omnipresente y su influencia se expande en todos los aspectos de nuestras vidas, es comprensible que Hinton señale la necesidad de prestar atención a sus implicaciones y riesgos potenciales. Algunos líderes de la industria tecnológica también han planteado la necesidad de establecer reglas claras y éticas para el desarrollo de la IA, con el fin de evitar cualquier impacto negativo en el mundo.

Es fundamental que los avances en la IA vayan de la mano de un enfoque responsable y ético. La creación de reglas y regulaciones claras puede ayudar a garantizar que la IA se utilice para el beneficio de la humanidad y no se convierta en una amenaza para nuestra sociedad.

Geoffrey Hinton, con su experiencia y conocimiento en el campo de la IA, nos insta a prestar atención a los posibles peligros que podrían surgir a medida que esta tecnología continúa avanzando. Al igual que abordamos el cambio climático con urgencia, también debemos abordar los riesgos y desafíos planteados por la IA, a fin de garantizar un futuro seguro y sostenible.

