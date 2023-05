Filicidio e inmigración: una aberración terrible

Hace años recibí una oferta por correo para comprar un seguro de vida para mis hijos. “Pagamos hasta $25,000”. “No envíes dinero ahora”. “Tus tarifas nunca subirán”. “No se requiere revisión médica”. “Libre de impuestos”. Provenía de una empresa llamada Global, de Oklahoma, pero podría haber venido de cualquier parte.

La carta jugaba directamente con los temores que tenemos los padres de que algo terrible les suceda a nuestros hijos. Explotaba astutamente nuestras ansiedades, con el objetivo de convencernos de que el seguro de vida funciona como un amuleto, como una protección contra la muerte.

Por supuesto, no lo hace.

Pero el temor que explota este anuncio no es infundado. Está basado en hechos reales, cotidianos.

Aquí, en Los Ángeles, los asesinatos ocurren a razón de uno por día, pero rápidamente desaparecen de nuestra conciencia. No escuchamos mucho sobre ellos, y si lo hacemos, los olvidamos al poco tiempo. Nuestra capacidad de atención dura menos que el tiempo que lleva leer cada historia.

En las calles de Los Ángeles, niños –tanto los menores de 7 años como los que tienen entre 8 y 18 años son asesinados como parte de un ciclo interminable de violencia, delincuencia, drogas, odio. Un ciclo que ocurre lejos de la mayoría de nosotros. Como en otro planeta. En el Planeta Asesinato. Lo tratamos de ignorar..

Hasta que vemos un altar en una esquina al azar de una calle de un barrio transitado, donde la gente deja velas votivas y flores y fotos de un niño o una niña sonriendo a la cámara. Su última foto, la de su baile de graduación, la de su quinceañera. Alguien escribió “Nunca te olvidaremos”.

Ignoramos el asesinato de niños hasta que pasamos por un estacionamiento donde un grupo de adolescentes lava autos con la esperanza de ganar algo de dinero para ayudar a pagar el funeral de un amigo o un primo, que fue uno de ellos solo unas horas antes. . Uno como ellos, que acaba de ser asesinado.

Casi siempre, esos adolescentes son afroamericanos o latinos.

En muchos vecindarios donde vive la mayoría de nuestras comunidades, la vida es barata y es especialmente peligrosa para aquellos de hasta 18 años de edad.

Su vida comienza y termina rápidamente.

Y no hay ningún seguro disponible para protegerlo.

Según la investigación “Rising Rates of Homicide of Children and Adolescent”, publicada en JAMA Pediatrics en diciembre de 2022, “el homicidio es una de las principales causas de muerte de niños en los Estados Unidos”. La tasa ha aumentado en un promedio de 4.3% cada año durante casi una década.

Los números son asombrosos. Entre 1999 y 2020, 38.362 niños fueron víctimas de homicidio en Estados Unidos. Y de 2019 a 2020, el último año incluido en el estudio, la tasa aumentó en un terrible 27,7 %.

Si bien las tasas de homicidios de niños caucásicos y asiáticos han disminuido todos los años desde 1999, han aumentado para los niños negros e hispanos.

De estos, el crimen más abominable, sin lugar para el perdón, es el de los padres que asesinan a sus hijos.

Ese resultado horrible siempre comienza con el abuso físico.

Así que esta semana me sentí profundamente triste e increíblemente impotente después de leer que Heather Maxine Barron de Lancaster y su novio Ernesto Leiva, un inmigrante salvadoreño, habían sido sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en primer grado y la tortura de su hijo de 10 años. hijo, Anthony Ávalos. Este asesinato ocurrió en junio de 2018. Tardaron casi cinco años en llegar a esta sentencia.

El pequeño Anthony murió por deshidratación severa y un traumatismo contundente en la cabeza, y como resultado de torturas infernales y prolongadas.

En octubre pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo por $32 millones para la familia sobreviviente que demandó después de que los trabajadores sociales no respondieran a denuncias de que el abuso estaba teniendo lugar.

También me recordó la horrible muerte en 2013 del pequeño Gabriel Fernández de Palmdale, un niño de 8 años que fue abusado, torturado, abandonado y desnutrido durante su estadía de ocho meses con su madre y su novio, muriendo finalmente después de un ataque particularmente violento y una sesión de tortura abominable.

También en este caso, las señales de advertencia estaban por todas partes y fueron ignoradas o tomadas a la ligera.

Pero esos fueron solo dos de una serie de asesinatos que no han disminuido.

En mayo del año pasado, los hermanos Nathalie, de 12 años, y los gemelos Kevin y Nathan Flores, de 8 años, fueron presuntamente asesinados por su madre Angela Dawn Flores y su hermano de 16 años en su casa en Woodland Hills. Ambos están siendo juzgados.

En marzo de 2022, Samarah, 9; Samantha, 10 y Samia, de 13, fueron asesinados por su padre, David Mora, quien luego se suicidó. Su madre, Ileana Gutiérrez, lamentó que un juez le hubiera otorgado una orden de restricción contra el homicida pero que se negara a incluir a las tres niñas en ella.

En junio de 2021, Sandra Chico, del este de Los Ángeles, fue arrestada y acusada del asesinato de sus tres hijos, de 1, 3 y 4 años. Se declaró inocente. El juicio está en curso.

En abril del mismo año, Liliana Carrillo de Reseda ahogó a sus tres hijos mientras luchaba contra su padre por la custodia de los menores.

También se declaró inocente, incluso después de admitir el asesinato en una entrevista en vivo por televisión.

En todos estos casos las víctimas eran hispanas. ¿Cómo puede ser? Los padres latinos son especialmente abnegados, dedicados, trabajadores, orgullosos. Pero como vemos, hay excepciones lamentables.

El sistema les falló a esos niños.

Según el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, 242 niños murieron en circunstancias especiales en el condado solo en 2022; 142 de ellos tenían un “historial” con DCFS, lo que significa que ellos o sus hermanos “fueron remitidos previamente a DCFS como víctimas potenciales de abuso o negligencia”. A pesar de las referencias, murieron.

Para 2021 el total fue de 315, y para 2020, 283.

Los criterios para determinar que la muerte fue el resultado de abuso o negligencia son estrictos. De los 242 en 2022, 34 niños murieron por abuso o negligencia confirmados, mientras que otros 27 entran en la categoría de “sospecha razonable de abuso o negligencia”.

La mitad de ellos fueron asesinados por sus madres. Una cuarta parte, por la madre y el padre juntos. El resto, por el padre o el novio.

Y aquí está la impactante verdad: entre 2015, el primer año en que se recopilaron y publicaron estos datos, y 2022, los latinos ocuparon el primer lugar en el número de niños asesinados en el condado. Todos los años menos uno.

Los latinos, según la organización contra la violencia armada Giffords, ocupan un número desproporcionado de esta epidemia en comparación con otros grupos demográficos en todo el país.

Y según el informe federal CDC Wonder, un promedio de 4147 latinos mueren a causa de la violencia con armas de fuego cada año, aproximadamente 11 muertes por armas de fuego todos los días. Mientras que de 2014 a 2020 las muertes por armas de fuego a nivel nacional aumentaron un 34%, la cantidad de latinos se duplicó: subieron en un 66%.

Esto está empeorando.

Este terrible fenómeno no elige bandos. Prevalece en todas las comunidades y en todos los niveles de ingresos. Pero la pregunta permanece; ¿Por qué sucede esto en las familias latinas? Porque, una sola vez ya es demasiado.

La mayoría de los latinos, especialmente los inmigrantes, viven bajo una presión constante. No son de aquí. Muchos provienen de sociedades con problemas. Muchos de ellos huyeron de la violencia y la tortura en sus países de origen, habiendo vivido bajo amenazas constantes por sus vidas.

Hay familias con trastorno de estrés postraumático (TEPT) en cada generación. Llegan aquí y se supone que deben “actuar como estadounidenses”, pero no reciben el mismo trato. A menudo viven en viviendas precarias y hacinadas, junto con otras personas con antecedentes similares que enfrentan bajos niveles de educación, racismo continuo y presiones sociales y económicas diarias.

La mayoría de ellos carecen de las herramientas necesarias para abordar generaciones de trauma. Es la receta para un desastre. Los resultados son índices más altos de adicción, alcoholismo, delincuencia y sí, violencia doméstica.

La violencia doméstica es más común de lo que pensamos, pero con frecuencia no se denuncia por temor a la deportación y quedarse sin hogar. Y así, la presión es más fuerte sobre las mujeres, sobre las madres, de quienes a menudo se espera que trabajen a tiempo completo y carguen con la peor parte de las responsabilidades domésticas mientras se enfrentan al comportamiento misógino.

Como en todas las comunidades, los problemas económicos actuales por lo general dan como resultado un mayor abuso y abandono de los niños.

Una forma de combatir esto es a través de la intervención temprana en el hogar. Programas como el federal Maternal, Infant, Early Childhood Home Visiting Program (MIECHV), donde “las familias eligen participar en programas de visitas domiciliarias y asociarse con profesionales de salud, servicios sociales y desarrollo infantil para establecer y lograr metas que mejoren su salud y bienestar”. ayuda.

Hay diferentes versiones de este programa en cada nivel, incluyendo Iglesias u organizaciones sin fines de lucro, condado, en toda la ciudad. Aquí hay una lista de 11 programas de protección en Los Ángeles.

Pero Los Ángeles sigue siendo peligroso. Para unos más que para otros. Para las comunidades de color, para los pobres. Y para sus hijos.

Si hay víctimas inocentes, son los niños. Son cortos, distraídos e ingenuos. Absolutamente vulnerables. Sólo saben cómo vivir en el presente; deberían tener toda la vida por delante, pero a veces quedan atrapados en las escenas de violencia o se convierten en su objetivo despiadado. En sus propios hogares.

Se puede lograr un verdadero seguro de vida para los niños si hacemos inconcebible la violencia contra ellos. Estableciendo penas adicionales para quienes les hagan daño. Erradicando la ignorancia y la pobreza en que crecen. Y brindando a las comunidades las herramientas necesarias para prevenir el abuso infantil dentro de nuestros vecindarios.

Si conoce algún caso de abuso infantil en la familia, llame a la Línea Directa de Protección Infantil (800) 540-4000 del Condado para denunciarlo. Fuera de California, (213) 639-4500. Para personas con discapacidad auditiva (TDD), llame al (800) 272-6699. El número de la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica es (800) 799-SAFE (7233).