Tras eliminación a manos de Tigres, Víctor Vucetich saldría de Rayados de Monterrey luego del Clausura 2023

Rayados de Monterrey cayó a mano de Tigres de la UANL, motivo por el cual una ola de rumores sobre la salida del entrenador rayado, Víctor Manuel Vucetich, está en el ambiente dando a entender que el estratega tiene los días contados en el banquillo.

Tras su eliminación del Clausura 2023 de la Liga MX, y con información de Diego Armando Medina de TUDN, todo está encaminado para que el ‘Rey Midas’ abandone el banquillo del equipo de Monterrey.

Además, la información indica que los siguientes días serán claves para saber la decisión final que tome el comité de Rayados sobre la permanencia o no de Vucetich al frente del equipo de cara al Apertura 2023.

La balanza del equipo nos muestra como es que 40 puntos, cantidad récord institucional, pero esto no salvaría a Vucetich, quien cayó ante Tigres, aunque esto no sería lo más grave, sino que la forma en como jugó es lo más criticado por los seguidores.

Tras el compromiso que echó a Rayados, José Antonio Noriega, presidente de Rayados habló del proyecto deportivo del equipo de Monterrey y como es que quiere cambiar todo de cara al futuro.

“Quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, por supuesto, y no solamente por no avanzar, no solo por perder el partido, sino por cómo sucedió. Que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto, necesitamos, queremos ser otro Monterrey“, dijo el presidente de Rayados.

“A veces en México y en el futbol nos da miedo la palabra, pero hoy fracasamos en el intento y en el objetivo sobre todo en lo más importante que tenemos”, agregó en conferencia de prensa tras el partido de vuelta de las Semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

. “40 puntos para nada”: Rayados cae contra Tigres y los memes humillan al superlíder de la Liga MX

. Chivahermanos ganan el duelo de serenatas: Fans de América y Chivas fueron a cantarle a sus equipos una noche antes del Clásico de la Liga MX

. André-Pierre Gignac le hizo gestos obscenos a la grada de Rayados tras derrotarlos y pasar a la final de la Liga MX