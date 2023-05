Migrantes globales, un fenómeno sin precedentes que no se reduce a la frontera sur de EE UU

El aumento de inmigrantes que escapan de sus países a causa de la pobreza y el creciente autoritarismo es un fenómeno global, no una crisis que se pueda reducir a la frontera sur de Estados Unidos.

Durante la videoconferencia: “A medida que aumentan las crisis, los migrantes globales pagan el precio”, organizado por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron acerca de cómo entender la crisis de migración en un ambiente de persecución contra quienes buscan encontrar seguridad y supervivencia en los países europeos y el oeste.

Susan Fratzke, analista de políticas del programa internacional del Migration Policy Institute, dijo que lo que estamos viendo en la frontera sur de Estados Unidos, no es un fenómeno que se restrinja a este país.

“El problema de la gente que sale de sus casas por varias razones y necesitan protección en otros países, es algo que está pasando también en otras partes del mundo”.

Sin embargo, mencionó que lo que vemos ahora en términos del número de gente que se está moviendo, no tiene precedentes en los últimos 100 años.

“Solo Europa recibió casi un millón de solicitudes de asilo el año pasado, mayormente de personas de Siria, Afganistán, Turquía, Venezuela y Colombia, y eso es por encima de recibir más de 4 millones de ucranianos desplazados que arribaron en los años previos”.

Mencionó que esto es el resultado de situaciones complejas alrededor del mundo y movimientos que se incrementan a nivel global. “La gente no solo se mueve al país vecino sino que están realmente buscando refugio alrededor del mundo”.

Señaló que de acuerdo a la información de abril del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR,) se estima que más de 1,300 personas por día cruzan Panamá en ruta a México, y eventualmente hacia Estados Unidos.

“Este invierno, muchos de los casi dos tercios de los individuos arrestados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, eran de países de América del Sur, Colombia, Venezuela y el Caribe.

“Pero también los hay de China, India, Rusia y hasta afganos. El desplazamiento está ocurriendo de manera global por todas partes”.

Señaló que en España, los colombianos y venezolanos son las más grandes nacionalidades buscando asilo en los últimos dos años.

¿Qué está provocando esto?

“Es realmente una compleja mezcla de factores. La represión y persecución política es uno de ellos en lugares como Nicaragua y Afganistán, o poblaciones como los rohingyas en Bangladesh que son perseguidos por su identidad étnica o creencias religiosas”.

Comentó que hay una falta de caminos legales para que la gente se mueva globalmente en busca de asilo y una visa, a menos que estén altamente calificados.

“Las oportunidades para la reunificación familiar son muy limitadas con tiempos de espera muy largos”.

Enfatizó que la única manera para alguien en riesgo, es dejar su país usando un traficante y documentos de viaje falsificados, algo que es muy inseguro.

Afirmó que los gobiernos han sido muy malos para lidiar con la crisis humanitaria en sus fronteras y sus respuestas para atender a la gente que llega, están muy desfasadas. ‘Todo esto ha contribuido al caos”.

Crisis global de migración

Andrew Rosenberg, profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, y autor del libro “Undesirable Immigrants: Why Racism Persists in International Migration”, dijo que en particular la creciente desigualdad y precariedad ha generado que el populismo de derecha use a los migrantes como chivos expiatorios.

“Esta desigualdad ha generado una real inseguridad entre los votantes y ciudadanos de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países; y esto abre una oportunidad para que los políticos empresarios electos y amasen poder”.

Sobre los prejuicios raciales contra los inmigrantes, comentó que esto tiene que ver con el racismo.

Pero también con el daño que los países del Oeste como EE UU, los europeos y el Reino Unidos causaron en el globo sur en los pasados siglos.

“Básicamente crearon condiciones de precariedad, violencia o pobreza que ahora son desechadas como razones objetivas contra los inmigrantes”.

Añadió que el cambio climático ha afectado desproporcionadamente el hemisferio sur. Por lo tanto, la mayoría de los migrantes climáticos provienen de lugares precarios del globo sur.

“Dadas estas condiciones de prejuicios, inequidad y resentimiento en el hemisferio norte, es poco probable que el oeste tenga voluntad política para ayudar”.

Refugiados y cambio climático

Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de la organización Climate Refugees, dijo que no hay duda de que absolutamente el cambio climático está conduciendo el desplazamiento global.

“En promedio 23 millones de personas son desplazadas cada año a lo largo del mundo debido al cambio climático y a eventos relacionados con el tiempo, y en algunos años como en el 2020 alcanzó los 30.7 millones”.

Sin embargo, el UNHCR ha sugerido que hasta el 80 y 90% de los refugiados podrían venir de esos países, y alrededor del 70% de los desplazados internos también provienen de países vulnerables al cambio climático.

Tower dijo que como podemos ver el clima es un eje impulsor de la migración en estos días, aún cuando no tenemos un entendimiento preciso sobre cómo está impactando.

“Aquí en Estados Unidos ha habido un número creciente de migrantes que llega a la frontera en busca de asilo. Tradicionalmente habían sido de México, pero los daños provocados por los huracanes han dado paso a que más salvadoreños necesiten ayudan, más de 3.5 millones en 2016, y Centroamérica ha sido siempre vulnerable al cambio climático”.

Falta de protecciones

Hossein Ayazi, analista de políticas del programa de justicia global del Othering & Belonging Institute de la University of California, Berkeley, dijo que a la luz del empeoramiento de esta crisis, dijo que los refugiados a causa del cambio climático o incidentes climáticos no son una categoría legalmente protegida, y las protecciones en la frontera son limitadas.

“Se ha puesto poca atención a las causas estructurales de tal desplazamiento y a la desigual experiencia de escasez de la crisis climática”.

Dijo que necesitamos preguntarnos por qué la gente de alrededor del hemisferio sur es tan profunda y desproporcionadamente vulnerable a la crisis climática al grado que son forzados a mudarse interna o internacionalmente.

“Esto tiene que ver con los siglos de colonialismo, esclavitud y extracción de la riqueza natural del hemisferio norte que severamente han empobrecido al hemisferio sur”.

Hizo ver que en los pasados 50 años, aún después del final formal del colonialismo, el hemisferio norte ha mantenido la desigualdad a través por ejemplo de préstamos usureros a las naciones del hemisferio sur, supuestamente para ayudarlos a desarrollarse mientras les imponen duras prioridades de pago de la deuda y los obligan a abrir sus mercados a las poderosas firmas del hemisferio norte.

“Todo esto con la ayuda de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Comercio Mundial que han forzado a países en África, Asia, Centro y Suramérica a apegarse a una producción agrícola que beneficia al hemisferio norte”.