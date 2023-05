Eddie Hearn quiere que Nate Diaz gane, pero afirma que Jake Paul lo “vence cómodamente”

Eddie Hearn dio su opinión sobre la pelea que protagonizarán Nate Diaz y Jake Paul el 5 de agosto en el American Airlines Arena en Dallas, Texas. Aunque el promotor de Matchroom Boxing quiere que el expeleador de la UFC gane, está convencido de que el youtuber lo vencerá sin problemas.

En una entrevista con el canal Matchroom Boxing, Hearn expresó que Diaz podría estar arriesgándose por la inexperiencia sobre el ring de boxeo, a pesar de que entrenó con el excampeón Andre Ward, pero indicó que cuando se trata de la estrella de la UFC nunca se sabe lo que podría pasar.

“Con Nate, nadie lo sabe. Podría quedar completamente hecho pedazos en una ronda, o podría ser un gran peleador. Escuché que solía entrenar con Andre Ward y cosas así. Si me estás preguntando, Jake Paul lo vence cómodamente. Me gusta mucho Nate Diaz y espero que gane, principalmente para que no me haga dormir en el concreto, pero creo que lo detienen”, dijo.

“El peligro con una pelea de calentamiento o una pelea intermedia es que la gente puede descubrir qué tan malo eres en realidad o, si tienes talento, la gente puede descubrir qué tan bueno eres, pero es un juego arriesgado porque estás tirando los dados por poco dinero y puedes perder la oportunidad en una gran pelea. Lo que me gusta que ha hecho Nate es que nadie lo sabe. Podría quedar completamente destrozado en un asalto o podría ser un gran boxeador”, agregó.

El combate ante Jake Paul marcará el debut de Nate Diaz en el boxeo tras 15 años dedicados a las MMA, por lo que el youtuber tiene la ventaja. Además, el duelo se disputará en las 185 libras, peso en el que el ex-UFC nunca ha actuado, ya que peleó principalmente en las 155 y 170 libras sobre el octágono.

Jake Paul, de 26 años, viene de sufrir su primera derrota en el ring ante Tommy Fury por decisión dividida. El también youtuber tiene récord de 6 victorias y una revés. Por su parte, Nate Diaz se retiró de la UFC en septiembre de 2022 tras vencer a Tony Ferguson. Como peleador de MMA, el chico malo cuenta con 22 triunfos y 13 reveses.

Sigue leyendo:

· Jake Paul asegura que su combate ante Nate Díaz es mucho más atractivo económicamente que una revancha con Tommy Fury

· Jake Paul le responde a Nate Diaz tras acusarlo de usar esteroides: “No hemos olvidado que diste positivo”

· Jake Paul y Nate Diaz se enfrentarán en un duelo de boxeo en agosto