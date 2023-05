Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de mayo de 2023

PISCIS

Semana tranquila, has pensado mucho en una persona la cual te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, ¡pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor!, eres un signo de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les de su gana. ¡No te atontes y aprende a ser más perris en la vida! ¡no digo que cambies tu esencia, pero sí que te valores y aprendas a quererte un poco más! Esta noche separa una hora pa que pienses bien las situaciones que estas viviendo, ¿¿que tienes??, que te falta??? que necesitas pa lograrlo??? y que vas a hacer pa lograrlo??? Vienen momentos increíbles a tu vida, pero vas a necesitar dejar las cosas bien en claro, aléjate de personas que te llenen el oído de palabras y no de hechos, sueles ser muy intenso o intensa y eso en gran medida de auto-friega pues cometes errores muy constantemente, te desespera las personas pasivas que no se mueven y se quedan esperando que el mundo se resuelva solo.

ACUARIO

No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyos, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti. Cuídate mucho de lo que piensa pues podrías caer en depresiones tontas, de por sí se te ha dado mucho la bipolaridad en estos momentos, no busques la manera de colgarte o dejarte caer, el dolor suele hacerse adicción. Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que ni existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México a su seguridad. Recibirás la noticia de un embarazo de alguien conocido o una persona cercana a ti, urge que seas más desconfiad@ de la gente y sobre todo de quienes te llegan hablándote de amor a la primera cita o por face ya que por esa razón siempre te juegan el dedo en tu hocico que te cargas, es porque confías en las personas demasiado rápido, no manches!!! aprende a no amenzarte que vienen sufrimientos en puerta debido a traiciones y por ende decepciones amorosas de seres queridos.

CAPRICORNIO

Ya no te atontes y ya deja de tirarte al suelo, porque ya te cachamos que eres muy de que te dejas caer pa que te levanten o te den tu recogida, eso solo te hace ver como un o una tonta que no tiene suficientes ovarios o productos de gallina pa salir adelante por tu cuenta, así que tú decides si quieres seguir aparentando eso criatura. Vienen discusiones o problemas familiares que se sabrán resolver poco a poco, no siempre es bueno expresar lo que sientes, empieza por hacerlo solo con esas personas que te muestran sus sentimientos. Ya cierra tus oídos a comentarios mal intencionados o que solo te hacen sentir mal, recuerda que la gente siempre te pondrá piedras en tu camino para que no avances y te des en el suelo, ¡pero tú te manejas en perra y ninguna piedra te va a estorbar! pero grábate bien que eso solo va a depender de ti y de tu inteligencia! En la salud grandes mejoras si habías tenido problemas con ella sin embargo deberás de aprender a cuidar más la parte de tus riñones, cabeza y sistema digestivo pues podría presentarse algún problema, cuida tu alimentación y toma más agua pues no sueles hacerlo muy constantemente.

SAGITARIO

En la medida que creas en tu poder de atracción sobre las personas será en la medida en que tengas a tu lado a ese ser que has diseñado en tu pensamiento para ti, la vida es bella y tienes que verla de esa manera, cierra ciclos del pasado para que no te afecten tu presente y aprende a ver la vida distinta. Te darás cuenta de que tienes más de lo que esperaste en todos los aspectos y que si algo te falta ha sigo por tu menses de no ir tras eso, semana perra, te toca ya buscar el camino del bien y alejarte de todas las cosas negativas y gente tonta que te ha mermado la existencia que llevas, más que nada lo que viene siendo enderezar el camino, si yo sé que eres bien hijo de la tostada, atascad@, come cuando hay, perr@, etc. Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malentendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán. Una persona de una red social te va a terminar por decepcionar. La mejor manera de conquistar al ser amado será mediante una cena privada, una salida algún lugar donde haya poca gente o mediante un detalle en el cual se tome en cuenta a su familia pues representa su punto débil o talón de Aquiles.

ESCORPION

Recibirás chismes de un familiar Te enteras de rompimiento de una relación. Los amores a distancia se visualizan muy fuertes en tu casilla, si te pones las pilas puede surgir una muy buena relación duradera. Deja de darle vuelta en tu cabeza a esa situación y decídete de una vez por todas mira que las oportunidades no te van a esperar toda tu vida, ponte a divisar bien que es lo que quieres o necesitas de tu pioresnada, ¡¡¡mira que ya es tiempo de concretar cosas y dedicarse a gratinars la paparrucha!! de lunes a domingo, así es mi criatura es momento de vivirs juntos o ya de plano como las diantes que llegue la petición de tu mano aunque ya estes más que dad@. Dolores en el cuello y hombros por tu cansancio se empezarán a quitar conforme termines tus pendientes, deja el face y la novela y ponte a terminar tus apuros sino quieres meterte en problemas en tu jale o en tu familia. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido o confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga.

VIRGO

Si tienes una relación deja de andar de trasero fácil dándole caldo a uno y otro, ¡las relaciones se respetan y si tu pareja ya no te llena el tanque lo más adecuado es que cortes por lo sano antes que su relación se vuelva un rin de batalla! hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida, ¡no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente “come cuando hay” diga o piense! No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. Deja de pedir opiniones o puntos de vista acerca de esa situación que te trae bien vuelta o vuelto loco y mejor aprende a tomar tus decisiones, recuerda que si te dejas llevar por lo que los demás dicen estarás cometiendo el error inmiscuirlos en tus asuntos personales, despabílate y dale pa lante que la decisión que tomes va a ser la mejor. Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina.

LIBRA

Descubrirás textos que te pondrán de un carácter bien mal y así tipo mil. Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Termina relación de amistad por andar de más con otra persona. Semana de aventuras, ¡¡¡vas a andar en modo perris en celo!! osease te va a vibrar el asunto bien y bonito, necesitas salir a despabilarte y dejar de estar nomas tirado o tirada en la cama o sofá echándole agua a la perra y metido o metida en el face, neta que das flojera! ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas así que dale vuelo a la hilacha, pero de manera responsable. No des segundas oportunidades y si lo haces después no andes moqueando en cada esquina que solo la gente tonta que no se valora regresa a comer dos veces del mismo miércoles.

LEO

No permitas que las personas te sigan manipulando en tu vida, a veces se acercan a ti diciéndote que eres bien perris y bueno pa hacer las cosas pero solo lo que buscan es que tu al final hagas lo de ellos, no seas mensis y no permitas que comentarios “buenos” te enreden o te lleven a creer en las personas, la gente es muy mala y siempre va buscar su bienestar sin importar a quien se lleven de encuentro, si lo que andas buscando es nomas que te rellenen el churro sigue con esas personas vanidosas y superficiales pero si lo que buscas en una relación bien amorosa y duradera búscale por otro lado que estas en el camino equivocado! ¡Aprende a escuchar a las personas y quedarte cayado eres muy de que no dejas que hablen y siempre te quieres salir con la tuya! semana muy buena sal de antro o a cenar, que te valga la gordura, ¡hay que festejar que estas vivo o viva más que nada! si estas en una relación no permitas que 3ras personas se metan en cosas que no les incumben lo les des entrada o terminaras lamentándolo. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera ponle todas las ganas que te va a dejar muy buen dinerito. Cuidado con meterte en relaciones prohibidas, podrías ocasionar un problemón en el cual hasta tu familia saldrá dañada, no naciste pa ser plato de segunda mesa así que deja de meterte en otras relaciones.

CÁNCER

Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más! y bajale a tus ilusiones y enamoramientos, eres muy de que apenas te dicen hola o hablan bonito y ya andas hasta aflojando la caricia y eso solo te hace ver como un perfecto urgido o urgida! ¡Te manejas en seguridad a mil, te empezarás a dar cuenta de lo tonto que has sido y te reirás de las tonterías que cometiste en el pasado y que en tu tiempo te sacaron un pum! Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación que te la está regando bien feo, recuerda que hay que improvisar y visitar nuevos lugares. Si tienes problemas con alguna persona y quieres que estos se resuelvan o simplemente llevar la fiesta en paz escribe su nombre completo con fecha de nacimiento en un trozo de papel y coloca sobre el un vaso de cristal con agua.

GÉMINIS

Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, ¡paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses! ¡Bájenle a las de harina y a los chescos andan subidones de peso! Una boda o fiesta o evento de blanco se visualiza en tu escenario. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. ¡Conocerás cuales son las intenciones de esa persona que te anda lubricando tus partes nobles hay probabilidades de iniciar una relación muy buena que va a durar unos 2-4 meses pero que te va a enseñar muchas cosas! ¡Un secreto que habías guardado tu o una persona cercana a ti pasara serse público bien feo! no temas que te valgan las consecuencias recuerdan que todos somos bien pecadores y esos o esas que más se asustan o se sorprendes son los piores!! tu manteen el mismo tono y no des explicaciones de nada así evitaras seguir con chismes y rumores que pueden afectar tu decrepita y ruin vida o tu trabajo mal pagado. Si tienes pareja viene un cambio en la manera de ver las cosas, los problemas se resolverán conforme el respeto y las cartas en la mesa no falten. Aguas con dolores en pies y riñones, necesitas tomar más agua.

TAURO

Debes aprender a ser humilde y mandar bien lejos a quien te quiera cambiar, no pretendas ser quien no eres ni darle gusto a nadie que no naciste pa eso, quien te quiera te aceptara estes como estes. Si ya una vez confiaste persona del pasado y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Deja de juntarte con gente tonta que nomas le importa la vanidad y el dinero, sino lo haces te viene una racha mala de desamor y alejamiento de amistades y personas queridas, se van artar de tu actitud. Dolores de espalda y panza, ¡no comas tanto chile que traes el intestino bien irritado y la colitis! por eso a veces te ves más gordis de lo que estas porque andas bien inchad@ por tanto lácteo y harina que le has echado a la piñata, si tienes una relación no la distraigas por celos tontos ni quien te quiera bajar a la araña que tienes de pareja así que déjate de cosas. Vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. Una nueva persona entrará en tu vida y te va enseñar el verdadero sentido de la felicidad.

ARIES

Semana de mentada y media, vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen ni mergas, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperanzas con ellos o ellas. Vas a darte cuenta de muchas de mentiras que te han dicho personas cercanas a ti y te va a calar bien feo. Si tienes pareja no siempre trates de ganar las discusiones no siempre tienes la razón, así que si quieres prevenir problemas futuros acepta también tus errores. A la tiznada los recuerdos de exparejas o personas que solo te dañan al recordarlas, no necesitas de nadie para respirar así que deja de actuar como si dependieras de esas personas. Arreglarás papelería, un familiar se pondrá en contacto con tu familia, los pondrá de muy buen humor. Que eso no cambie tu manera de ser, porque cuando te enojas te pones bien mal, así que aguanta vara y mejor solo no confíes tanto en las personas y siempre deja algo de duda. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado. Tu familia será tu fuerza y sostén para lograr tus metas. Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no Significa que no te quiera o valore.