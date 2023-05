Incendio que dejó 19 muertos en escuela de Guyana pudo ser intencional

El incendio que la noche del domingo dejó al menos 19 jóvenes muertos en una residencia escolar en Guyana pudo ser intencional, informaron las autoridades el lunes (22.05.2023).

“Las investigaciones preliminares sugieren” que el fuego en el dormitorio de una escuela en la pequeña localidad minera de Mahdia “fue malintencionadamente iniciado”, dijo este lunes el comisionado de la policía de Guyana, Clifton Hicken, en una rueda de prensa conjunta con el presidente Irfaan Ali, quien declaró tres días de duelo nacional.

No se han determinado aún posibles responsables, explicó Hicken, quien sin embargo adelantó a la AFP que espera resultados en las próximas 48 horas. El jefe policial explicó que serán practicadas pruebas de ADN a los cuerpos y que seis autopsias ya han sido realizadas.

El fuego se produjo en el dormitorio de niñas de la residencia estudiantil de Mahdia, en el centro de este país sudamericano, fronterizo con Brasil, Venezuela y Surinam.

