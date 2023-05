Universidad de California se compromete a contratar a estudiantes indocumentados

Los líderes de los estudiantes indocumentados se anotaron un triunfo al conseguir avanzar en sus planes para que la Universidad de California (UC) contrate para trabajar en sus campus a sus estudiantes sin importar su estatus migratorio.

“La universidad está comprometida en garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan seguir y obtener una educación de clase mundial en UC. Esto debe incluir oportunidades enriquecedoras de empleo estudiantil para todos los estudiantes”, dijeron el presidente de UC, Michael V. Drake y el presidente de la Junta de Regentes, Richard Leib.

Afirmaron en un comunicado que luego de una discusión profunda, consistente con la declaración de la política adoptada, la Junta de Regentes nombró un grupo de trabajo de regentes que, para fines de noviembre de este año, considerará los temas relevantes y desarrollará un plan de implementación y una estrategia legal.

“El grupo de trabajo determinará cómo y cuándo implementar los próximos pasos”.

La Campaña Oportunidad para Todos (Opportunity For All Campaign), una coalición de la red dirigida por estudiantes indocumentados (USN), el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Escuela de Leyes y el Labor Center de UCLA identificaron que la prohibición federal de contratar inmigrantes indocumentados no incluye entidades estatales como la Universidad de California.

Esto significa que la Universidad de California tiene autoridad legal para contratar estudiantes indocumentados para las posiciones de empleo educativo.

Cabe decir que 29 de los profesores de derecho constitucional y de inmigración más respetados de todo el país, incluidos Dean Erwin Chemerinsky de Berkeley Law y Dean Kevin Johnson de UC Davis Law, están de acuerdo en que las entidades estatales no están sujetas al Acta Federal de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA), la ley de 1986 que prohíbe que los trabajadores indocumentados sin autorización de trabajo puedan trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Este es un gran paso para garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los estudiantes en todo el sistema de la Universidad de California”, dijo Karely Amaya, estudiante de posgrado en Políticas Públicas de UCLA y líder de la Red dirigida por Estudiantes Indocumentados (USN).

“Esta victoria es el trabajo de los estudiantes indocumentados que se movilizaron en los campus para garantizar que nosotros y nuestros compañeros ya no estemos excluidos de las oportunidades laborales educativas cruciales únicamente por nuestro estatus migratorio”.

Añadió que si bien este es un paso alentador en la dirección correcta, continuarán enfatizando la necesidad de una acción urgente y llamando a la UC a reunirse con ellos.

“Mis compañeros y yo continuamos sufriendo cada momento que se nos niega el acceso equitativo a las oportunidades de empleo educativo en nuestros propios campus”.

La resolución de la Junta no dejó en claro si la universidad consultaría con los estudiantes sobre su plan de implementación. Sin embargo, la campaña continúa exigiendo que los estudiantes directamente afectados por la política tengan un asiento en la mesa.

“En primer lugar, nosotros como estudiantes indocumentados de la UC, debemos tener un asiento en la mesa, y ese aún no ha sido el caso hasta este momento. Nada sobre nosotros y sin nosotros, es para nosotros. Solo nosotros sabemos lo que significa ser indocumentado y que se niegue la igualdad de acceso a las oportunidades en el campus”, dijo Jeffry Umaña Muñoz, estudiante universitario de UCLA y líder de USN.

“Esperamos asociarnos con el liderazgo de la UC para trabajar y garantizar que todos los estudiantes que deseen postularse para trabajos en el campus tengan las oportunidades y los recursos que necesitamos para hacerlo, independientemente de nuestro estado migratorio”.

Actualmente a miles de estudiantes universitarios en California se les impide injustamente obtener trabajos remunerados en los campus debido a su estatus migratorio.

En pocas palabras: los estudiantes indocumentados de la Universidad de California no pueden acceder a las mismas oportunidades que sus compañeros.

“Aplaudimos a la Universidad de California por el valor moral para establecer un camino que elimine las restricciones de contratación para los estudiantes indocumentados”, dijo Ahilan Arulanantham, codirectora de políticas de inmigración en la Facultad de Derecho de UCLA.

“Esperamos trabajar con la universidad para desarrollar rápidamente la política más sólida que centre las perspectivas y las experiencias vividas por los estudiantes de la UC”.

A su vezm Kent Wong, director de UCLA Labor Center, dijo que el anuncio no es solo una gran victoria para los estudiantes indocumentados sino para los derechos de los inmigrantes y el acceso a la educación.

“Una vez más los estudiantes indocumentados han despejado el camino en todo el país para la población estudiantil indocumentada que merece oportunidades que se les han negado injustamente durante demasiado tiempo”.

Muchos estudiantes indocumentados en educación superior no tienen acceso a DACA, lo que significa que la UC tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los estudiantes que no son DACA tengan oportunidades educativas y profesionales equitativas.

Así tenemos que 44,326 estudiantes indocumentados en educación superior en California, no pueden solicitar oportunidades de empleo educativo simplemente por su estatus.

Esto incluye empleos de estudio y trabajo como pasantías remuneradas y puestos de liderazgo estudiantil en organizaciones del campus; trabajo para los estudiantes de posgrado como investigadores y asistentes de enseñanza, prácticas requeridas y otras oportunidades educativas y profesionales necesarias para el pleno acceso a las oportunidades educativas.

“Como beneficiario de DACA, sé que el acceso al empleo cambia la vida y abre puertas a muchas oportunidades. Me complace que la Junta de Regentes haya dado los primeros pasos para implementar nuestra propuesta”, dijo Ju Hong, director del Dream Resource Center de UCLA.

“Los líderes de los jóvenes indocumentados continuarán tomando el asunto en sus propias manos y organizarán a nuestra comunidad para que tome medidas hasta que la Universidad de California haya brindado igualdad de acceso a oportunidades de empleo educativo para todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio”.