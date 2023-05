Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 24 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 973,496 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 7,928,442 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que logró 973,496 de me gusta. “Gracias Dios ”, escribió en su publicación.

2- Christian Nodal : 72,924 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Christian Nodal (@nodal), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 9,506,678 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 72,924 me gusta de su comunidad. “EL DÍA QUE MADRID SE VISTIÓ DE BOTAS Y SOMBREROS Cómo se supera esa noche de Madrid????L@s llevo en mi pecho, gracias por regalarme tantas emociones y momentos que me los voy a llevar pa siempre.Hicimos historia el 20 de mayo.Primer artista Méxicano en llenar un Wiznk Mi gente los espero en el foro sol este 27 de mayo!”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Chiquis Rivera: 51,080 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 5,751,717 followers. En su última publicación, Chiquis Rivera ha recibido un total de 51,080 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Plantitas Hair Care has me feeling realll good lately! @vs.cbd SHOP: http://www.vs-cbd.com #hair #haircare #naturalingredients #purelynatural #naturalproducts #latina #tuesday #shampoo #maria” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

4- Thalia: 33,838 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 20,741,781 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es conocida por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recibió 33,838 me gusta. “Hey pa’ bailabas mambo. Tienes que recordarlo! ¿Ya vieron el video de #Pachuco? Cuéntenme qué fue lo que más les gustó LINK EN BIO #Mixtape #ThaliasMixtape”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

5- Ninel Conde: 21,937 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,671,825 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 21,937 likes. “¡Nos vamos a Brasil! Sí, mis bombones, su rebelde llagará a la tierra de la samba por primera vez.Estoy más que feliz por su receptividad y amor, ya que nos fuimos a sold out en dos shows preparados con tanto cariño para todos ustedes. Seu bombom assassino espera por vocêLos amo!#showninelconde #Almarey #Ninelconde #brasil #Riodejaneiro #sãopaulo #mexicangirl #Conciertos #Singer”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

