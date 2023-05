Los mejores protectores solares de 2023

Protege tu piel contra los dañinos rayos UV del sol utilizando las calificaciones de CR de docenas de productos de protección solar.

By Trisha Calvo

Updated by Daphne Yao

Si existiera un elixir capaz de evitar que tu piel envejezca antes de tiempo, de protegerte contra el tipo de cáncer más común y de ser fácil de encontrar y barato, te darías prisa en obtenerlo, ¿verdad? Pues lo hay, y se llama protector solar.

Sin embargo, muchas personas tienen problemas con el protector solar. Piensan que es grasiento o pegajoso, se olvidan de aplicarlo o no utilizan una cantidad suficiente. O simplemente se sienten abrumadas por la cantidad de productos diferentes entre los cuales elegir.

Ir directamente

Por eso Consumer Reports califica los protectores solares. Hemos probado docenas de aerosoles y lociones en el laboratorio para determinar en qué medida protegerán tu piel contra la radiación de los rayos ultravioleta A y B del sol. Los rayos UVA son los principales responsables del envejecimiento, mientras que los UVB son los que provocan la mayoría de las quemaduras solares. Ambos tipos contribuyen al riesgo de cáncer de piel. Nuestros especialistas sensoriales también evalúan objetivamente el aroma y el tacto de cada protector solar, y proporcionan una descripción para que puedas optar por un producto que te atraiga.

A continuación, se muestran algunos de los protectores solares con mejores resultados en nuestras pruebas, ordenados alfabéticamente dentro de su categoría. Los miembros de CR tienen acceso a nuestras calificaciones completas de protectores solares.

Los mejores protectores solares en loción

Con lociones, utiliza aproximadamente una cucharadita por parte del cuerpo o zona que no esté cubierta con ropa: 1 cucharadita para la cara, la cabeza y el cuello; 1 para cada brazo; una para cada pierna; 1 para el pecho y el abdomen; y 1 para la espalda y la nuca. Si estás en traje de baño, necesitarás aproximadamente una onza de loción para cubrir tu cuerpo. Es aproximadamente la cantidad que llena un vaso tequilero.

Coppertone Water Babies Lotion SPF 50

Everyday Humans Oh My Bod! Lotion SPF 50

La Roche-Posay Anthelios Melt-In Milk Lotion SPF 60

Los mejores protectores solares en aerosol

Pulverizar el protector solar en la mano y luego aplicarlo en el cuerpo ayuda a garantizar una mejor cobertura. Pero si no lo haces, acerca la boquilla a la piel, pulveriza hasta que la piel brille y luego frota el protector solar. Hazlo incluso si la etiqueta del aerosol dice “sin frotar”, ya que al extenderlo sobre la piel aumenta la protección. No te rocíes nunca la cara porque te puede entrar protector en los ojos o inhalarlo. En vez de eso, rocíatelo en las manos y frótalo en la cara.

Trader Joe’s Spray SPF 50+

Neutrogena Beach Defense Water+Sun Protection Spray SPF 50

Black Girl Sunscreen Make It Glow Spray SPF 30

Cómo encontrar el protector solar adecuado para ti

Cualquier protector solar es mejor que ninguno. Sin embargo, en nuestras pruebas hemos detectado grandes diferencias en el rendimiento. Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar es que ofrezca la máxima protección. Pero hay otros factores que debes tener en cuenta.

Precio

Incluimos el precio por envase y el precio por onza para que puedas sopesar todos los factores a la hora de elegir un protector solar.

Aerosol vs. loción

Es más fácil asegurarse de que se está obteniendo una cobertura adecuada con una loción que con un aerosol, porque se puede ver la cantidad que se está utilizando. Y la aplicación correcta del aerosol no siempre es fácil, sobre todo cuando hace viento. A menudo acabas protegiendo más el aire que tu piel.

El uso de aerosoles también entraña riesgos para la salud de algunas personas. Inhalar el vapor puede causar irritación pulmonar. Y los aerosoles pueden ser inflamables, así que asegúrate de mantenerte alejado de cualquier fuente de calor, como una parrilla, cuando utilices un aerosol.

Consumer Reports recomienda usar una loción en los niños en lugar de un aerosol, pero si optas por usar un aerosol, ten mucho cuidado al aplicarlo. Los niños son más propensos a inhalar el vapor, así que lo mejor es pulverizarlo en las manos y frotarlo sobre la piel del niño. Como mínimo, haz que los niños cierren los ojos y la boca y giren la cabeza mientras pulverizas.

Químico vs. mineral

Todos los protectores solares que encabezan las calificaciones de CR contienen ingredientes activos químicos, como la avobenzona. Algunas personas prefieren utilizar un protector solar mineral (o natural), con óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Pero en nuestras pruebas a lo largo de los años, los protectores solares minerales no han dado tan buenos resultados. Consulta “Los mejores protectores solares minerales de 2023” para ver las selecciones de CR.

Olor y tacto

Para muchas personas, la forma en que huele y se siente un protector solar en la piel es tan importante como la protección UV que proporciona. Por eso, además de nuestras pruebas de rendimiento, nuestros expertos sensoriales también evalúan el olor y la sensación de los protectores solares. Las pruebas sensoriales no se tienen en cuenta en nuestra puntuación global. Lo que la gente prefiere es subjetivo, así que no podemos decir, por ejemplo, si un protector solar con aroma tropical es mejor que uno con el clásico aroma a playa. Pero nuestros panelistas describen objetivamente el aroma y la sensación de cada protector solar que probamos para que puedas elegir el mejor producto para ti.

Preocupaciones medioambientales

La mayoría de los protectores solares de nuestras calificaciones no contienen oxibenzona ni octinoxato. Estos dos principios activos químicos son filtros UV muy eficaces, pero son los que con frecuencia se señalan como potencialmente dañinos para los arrecifes de coral.

Cómo probamos los protectores solares

En nuestras pruebas, hemos encontrado grandes diferencias de rendimiento, incluso entre productos de la misma marca. En concreto, en nuestras pruebas, los protectores solares no siempre coinciden con el número de FPS (factor de protección solar) que se indica en la etiqueta. Solo probamos protectores solares con un FPS de 30, el mínimo recomendado por los dermatólogos, o superior. Muchos de ellos alcanzaron al menos un FPS promedio de 30, pero casi el 40% de los productos de nuestras calificaciones obtuvieron un promedio inferior a FPS 15 en nuestras pruebas.

CR aplica un protocolo de prueba que se basa en el que la Administración de Alimentos y Medicamentos requiere que usen los fabricantes de protectores solares. Pero como ocurre con otros productos que probamos y que tienen normas gubernamentales o industriales, utilizamos esas normas como puntos de referencia y desarrollamos nuestra propia metodología para identificar las diferencias de rendimiento y ofrecer a los consumidores una evaluación comparativa.

“Compramos los protectores solares disponibles en el mercado para nuestras pruebas, como lo harían los consumidores”, dice Susan Booth, que supervisa nuestras pruebas de protección solar. “Utilizamos tres muestras, preferiblemente con distintos números de lote, de cada producto”. En cuanto al FPS, una medida de la eficacia de un producto para proteger contra los rayos UVB, probamos los protectores solares en menos personas de las que exige el protocolo de la FDA y solo lo hacemos tras la inmersión en agua, porque si un producto aguanta sobre la piel mojada, debería aguantar sobre la piel seca. También realizamos una prueba diferente para determinar la protección UVA, que consideramos que ofrece resultados más útiles.

Para comprobar el FPS, se aplica una cantidad estándar de cada protector solar sobre un rectángulo de 2×3 pulgadas en la espalda de los panelistas. Luego, los panelistas se sumergen en una bañera con agua durante 40 u 80 minutos, en función de la declaración de resistencia al agua del producto. A continuación, se exponen secciones más pequeñas de esa zona a cinco o seis intensidades de luz UV de un simulador solar durante un tiempo determinado, en función de la rapidez con que se quema la piel del panelista sin protección. (También utilizamos un protector solar de referencia con un rendimiento conocido para garantizar la precisión de las pruebas). Aproximadamente un día después, un técnico calificado examina las zonas en busca de enrojecimiento.

El panel de probadores sensoriales de CR evalúa el aroma y la sensación de los protectores solares.

Photo: John Walsh/Consumer Reports

Para que un protector solar lleve la etiqueta de amplio espectro, la FDA exige que proteja contra los rayos UVA y UVB. Para comprobar la protección frente a los rayos UVA, aplicamos protector solar en placas de plástico, las atravesamos con luz ultravioleta y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB absorbidos. Esa información se usa para calcular nuestra puntuación UVA.

Esta prueba es similar a la prueba de longitud de onda crítica que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares para etiquetar sus productos como de amplio espectro. Esta es una prueba de aprobar/reprobar, y así como puedes pasar una prueba con una calificación de A o D, algunos protectores solares hacen un trabajo mucho mejor de defensa contra los rayos UVA que otros. La prueba que utilizamos, similar a la empleada en otros países, permite medir el grado de protección UVA que proporciona un protector solar.

Nuestras calificaciones se desarrollan a partir de los resultados promedio de todas las pruebas de FPS y UVA en un protector solar en particular, así como cuánto varió el FPS promedio probado de lo que está en la etiqueta.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.