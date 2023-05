Incertidumbre en Texas por tratamientos hormonales de cambio de género a menores; hospital de Houston anunció su cancelación

HOUSTON – El tema controvertido de tratamientos hormonales de cambio de género a menores tomó un nuevo giro en Texas.

Este jueves el Texas Children´s Hospital anunció que estará cancelando los tratamientos mencionados para cumplir con los requerimientos establecidos por la que será ley a partir del 1 de septiembre y que los prohíbe en el estado de Texas.

“Trabajaremos con los pacientes y sus familias para manejar la discontinuación de terapias hormonales u ofrecer las fuentes de cuidado requerido fuera del estado de Texas”, dijo el presidente ejecutivo de TCH, Mark Wallace, en un email enviado a sus empleados.

“La transición en la que nos embarcaremos será inmensamente desgarradora, pero superaremos esta adversidad y navegaremos juntos estos próximos pasos”, agregó Wallace. It's very likely Senate Bill 14 will be signed into law by Gov. Abbott, which would ban transgender care — services that Texas Children's will no longer be able to provide. https://t.co/nJh6cUgHzv— ABC13 Houston (@abc13houston) May 25, 2023

El presidente ejecutivo del hospital, el más grande de atención pediátrica en el estado, dijo que “sin importar cómo se piense frente al tema, hay niños, familias y equipos médicos que se verán afectados por esta nueva legislación”.