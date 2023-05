Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 27 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 940,536 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,036,671 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 940,536 me gusta. “Thinking about announcing some new tour dates next week if y’all are down for that… ”, indicó en su publicación.

2- J Lo: 635,235 Likes

Seguido de Becky G llega J Lo (@jlo), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 245,920,983 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 635,235 me gusta de su comunidad. “#HappyMemorialDayWeekend!!! This exclusive @Delola trunk is EVERYTHING!! Delola has made it easy for you all to have a lower calorie, lower alcohol, gluten-free cocktail that couldn’t be any easier to enjoy. I love it for all of my summer entertaining–it takes the stress out of making cocktails! Just pour right out of the bottle over ice and enjoy! BTW Delola has been flying off the shelves, but if you want to find some for this weekend, use the link in my bio to find Delola near you! #DelolaLife”, escribió esta aclamada instagramer en su último post.

3- Maribel Guardia: 48,236 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,045,384 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 48,236 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Recibiendo mi shot de células madres @draesmeraldabastidas @neoclinicmx @neocellmx” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Adamari López: 23,966 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,605,587 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 23,966 likes. “¿Que se hace cuánto?… ya me estoy abriendo mi only…. No se va a poder ..#look @kiut_llc ..”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Ninel Conde: 19,880 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,676,109 followers en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 19,880 me gusta. “Sí, hoy es viernes de comernos a besos Por aquí con mis Indomables la estamos pasando divino en Tulum.¿Ya quieren ver el reality? Los leo@patriciamanterola@zuleykarivera @miracanelatv#Sexy #Mexicangirl #Indomables #Beauty #Girls #Latingirls #Dreamteam #Ninelconde #Almarey”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: