Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 29 al 4 de junio 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 29 al 4 de junio del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Tendrás que empezar a poner límites, has dejado que abusen de tu buen corazón, de tu nobleza, es momento de parar, han estado abusando, y tú, te estas dando cuenta y no sabes cómo parar. Como decir no. Tendrás que ser firme y hablar claro, expresa lo que sientes, decir que es justo, que en la medida que das tú también quieres recibir, y no necesariamente cosas materiales, necesitas atención, que te escuchen, que no nada más te busquen cuando necesitan de tu ayuda económica o moral. Tú también mereces. Estos días te servirán para hacer reajustes en la economía, verás que tienes más de lo que pensaste, pero lo has estado repartiendo por buen samaritano, así que llegó el momento de ahorrar para tu futuro, de invertir en algo para ti. En el amor puedes enterarte de cosas de tu pareja que te sorprenderán no muy agradablemente, pero es algo que ya sospechabas, has lo que tengas que hacer, pero que la decisión venga de corazón y mente, no nada más del corazón o caerás otra vez en sus artimañas.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Será una semana de locura total, tendrás mucho que hacer y que resolver, organizar bien tus tiempos desde ya, solo así podrás terminar está jornada con todo resuelto y sin estrés en el cuerpo, en la mente. A pesar de toda esta locura será una semana espectacular, se abrirán nuevas oportunidades de trabajo, te estarán llamando de nuevas empresas para entrevistas, y tendrás varias opciones para escoger, mira bien en dónde puedes desarrollarte como tanto lo has deseado. Las reuniones con amigos están muy activas, habrá muchas de donde elegir, seguramente en alguna de ellas puedes conocer personas muy interesantes de las cuales puedas aprender de la vida, pero también de tu profesión. Tu salud es plena y vibrante, tu vitalidad esta al cien, así que mantenla así, no dejes de hacer lo que estás haciendo para cuidar tu cuerpo físico.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Son días para acercarte a los padres, a los abuelos, ellos necesitan ser escuchados y no lo ha hecho nadie, así que te toca a ti estar ahí para ellos, dales tiempo, dales, amor, y sobre todo comprensión, sería muy interesante para ti que platiquen la historia familiar, podrías tener revelaciones que harán se aclaren dudas y por fin entiendas porque algunos ciclos y comportamientos de tu familia. Debes estar atento, atenta, a chismorreos en el trabajo, pasa los de largo, no te claveas ahí, tú a lo tuyo, porque precisamente, esas palabras negativas son para sacarte de balance y que cometas errores en tu lugar de trabajo, no caigas. Esta semana puedes tener complicaciones con la pareja, escúchala, escúchalo, antes de tomar una decisión precipitada, es importante que la comunicación sea más acertada, más profunda, porque si no el entendimiento será muy difícil. En la salud no descuides dolores en rodillas o talones.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Inicias esta semana con la necesidad de hacer cambios en el hogar, ya, tu misma energía te pide tirar, regalar, sacar cosas viejas que solo te están quitando tanto espacio físico como energético, así que, a ponerse manos a la obra, que este acomodo sea verdaderamente profundo, verás que después sentirás una ligereza en tu casa, te volverán a dar ganas de llegar a tu hogar, de no salir de ese espacio que te hace sentir seguro, segura, cómodo, cómoda. Lo mismo va para la parte laboral, tienes estancado mucho trabajo, y llegó el momento de empezar a sacar los pendientes, limpia tu espacio de trabajo. Son días para liberarse. En el amor es importante decir lo que sientes, ya no te quedes nada guardado, no tengas miedo de decir lo que te incomoda, solo así podrá haber un crecimiento de pareja, él, ella, te escuchará y no lo tomará a mal, al contrario, agradecerá tu sinceridad. Semana para recibir noticias muy buenas en lo que se refiere a la salud, se te quitan preocupaciones de encima.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Cuidado con esas sensaciones de tristeza que puedes sentir esta semana, tienes que empezar a poner esas emociones en su justo lugar, no está mal sentirse triste, pero dejar de hacer algo con esa tristeza o profundizar más en ella, eso sí, te puede llevar a una depresión, es momento de poner en orden los sentimientos, si necesitas ayuda, pídela, ayúdate, ya es tiempo. Esta semana tendrás una nueva responsabilidad en el trabajo, te dan el chance de crecer porque han visto el empeño que pones, aprovecha bien este nuevo camino, será de gran importancia para tu futuro profesional. Tu economía está muy estable, pero habrá un incremento en tus ingresos, has buen uso de ellos, es un buen momento para la compra de un auto, de cambiar de algún aparato del hogar que ya no está funcionando al cien. Enciende incienso de lavanda, de romero, esto hará te tranquilices y tu energía empiece a vibrar en su justo nivel.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tu comunicación será ideal esta semana, la manera en la que fluyas con las palabras te será de gran ayuda para alcanzar tus metas estos días, tendrás las palabras adecuadas para cada situación que se te presente y para que te abran las puertas cuando decidas tocarlas. No podrás resistir la tentación de ser absolutamente romántico, romántica, así que déjate llevar, expresa lo que sientes a tu pareja, ya les hace falta una buena dosis de cursilería para que todo vuelva a encenderse. Es importante estos días le des su debida importancia a tu familia, ellos te extrañan y tú los has descuidado por largo tiempo. Cuida de la salud de tu piel, no dejes que ninguna molestia crezca.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Esta semana déjate llevar por las vibras, estarás sumamente sensible y esto hará que sientas la energía de cada persona con la que convivas ya sea en el trabajo, con los amigos y hasta de tu misma familia, siente, es importante te darás cuenta de que hay otras maneras de conocer a las personas, pero también te darás cuenta de que ese conocimiento te puede ayudar para tomar decisiones con respecto a cada una de ellas. En el trabajo enfócate en lo tuyo, si estas mirando el trabajo de los demás y no pones atención en lo tuyo te pueden sacar ventaja y será difícil alcanzarlos. Cuida de tu dinero, hasta ahora has hecho un buen trabajo con tu administración, así que no te dejes deslumbrar por gastos innecesarios, inversiones que no valen la pena. En el amor, solamente escucha a tu intuición y da el siguiente paso.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Reencuentros que te pueden hacer la semana muy feliz. Tendrás días llenos de sorpresas maravillosas, por fin alegrías de la nada, por fin sonrisas que te llenan el alma. Habías tenido días agotadores y desgastantes, pero se quedaron atrás, es momento de pasarla bien, de tranquilizar la mente y darle paz al espíritu. Comenzarás la semana con grandes recompensas en el trabajo, tu labor es valorada desde el reconocimiento con palabras, hasta el reconocimiento monetario. Recibirás llamadas de amigos y familiares que hace mucho no ves, reencuéntrate con ellos, te harán alguna de estas noches muy agradable e inolvidable. Puede aparecer un viejo amor, piensa bien si merece la pena citarte con él o con ella.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Nunca dejes de soñar. Puedes estar ya cansado, cansada, de tanto picar piedra y no ver el fin, pero te has preguntado si es necesario un cambio de estrategia, te has preguntado si en dónde debes de picar es en otro lado, o quizá ya no tengas que picar piedra y solamente tengas que caminar y mirar otros horizontes. A veces la terquedad que te caracteriza no es buena para todo, así que llegó el momento de canalizar todo tu potencial en otra cosa, en otro camino. Es una semana ideal para enviar CV a otras empresas, es momento de emprender tu propio negocio, es momento de echar andar tus sueños. En el dinero tu economía marcha bien, todo lo tienes bajo control, pero esto podría cambiar si no haces un cambio de vida ya. Tu salud emocional y física necesitan un buen mantenimiento, nútrete, medita, has ejercicio y todo esto te ayudará a encontrar rápidamente el balance que tanto te hace falta.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Brillaras. Semana para repartir tu luz por donde pases y con quien convivas, tus palabras serán tomadas en cuenta, tu iniciativa será de crecimiento, tu capacidad para negociar te abrirá puertas. Es momento de dar el siguiente paso, aprovecha la gran luz que emanas esta jornada y pide un aumento de sueldo, promuévete a un nuevo puesto o estudia ese diplomado, maestría etc. lo que empieces estos días será importante para tu reconocimiento profesional en un futuro. Es una buena semana para terminar asuntos legales de manera positiva, así que no pospongas más las citas que tengas para cerrar por fin estos ciclos. En el amor tienes todo para progresar con esa persona que tanto te gusta, es momento de hablar directamente y decirle lo que sientes, puedes esperar una respuesta positiva a tu propuesta. Si ya estás en pareja todos los malentendidos de semanas y días pasados se quedan allá, en el pasado y se abren nuevas posibilidades de crecimiento con él o ella. La oportunidad de ese cambio de casa está muy cerca, no dejes de buscar ese lugar de tus sueños, está a punto de llegar a ti. Tu salud física, mental y emocional pasan por un perfecto equilibrio y conexión.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Las cosas pueden estar un poco atoradas estos días, la energía que pasa por tu signo es lenta y desordenada, así que ármate de paciencia y trata de mantenerte en calma, solo recuerda que las cosas se darán a su debido tiempo, seguramente ahora no lo ves, pero será para un bien mayor. Esta semana no esperes ningún avance en el trabajo, el nuevo puesto o sueldo que esperas no se te dará esta semana, pero tu tendrás que seguir haciendo lo que te toca hacer sin enojos, ya se dará. En el amor no pretendas arreglar nada y mucho menos hacer declaraciones amorosas, lo único que puedes lograr es que te digan que no o darte largas, y con los días se puede volver en una negativa definitiva. Tu salud es estable estos días, pero debes de cuidar de dolores musculares, puedes tener contracturas por la tensión que se acumule en esta semana.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Atento, atenta, no caigas en provocaciones, habrá personas a tu alrededor que quieran sacarte de quicio, y claro está, lo pueden lograr, por eso la recomendación para esta semana es mantener la serenidad. Puedes estar violento, violenta, pero pasará, es solo una energía transitoria que a finales de la semana no la sentirás más, pero mientras eso pasa, aléjate de problemas. No tomes decisiones con respecto al amor ni al dinero hasta que casi este por terminar esta jornada, pueden ser decisiones arrebatas de las cuales te puedes arrepentir después. No seas exigente con tu familia, puedes rayar en la tiranía y solo ocasionarás que nada camine bien en casa, puedes lograr que te tengan miedo en vez de respeto. Es importante estos días cuides de la salud de tu estomago e hígado, cuida del estrés porque puede dejar malestares físicos que no podrás sanar en largo tiempo.