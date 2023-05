Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 28 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,740,050 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,203,014 seguidores. La cantante y compositora es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 4,740,050 de me gusta. “Para ti esta florecita y para mi, este atardecer ”, indicó en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 380,702 Likes

Seguido de Karol G llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 9,155,334 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 380,702 me gusta de su comunidad. “Piensa en mí.”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Christian Nodal : 161,583 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,540,998 seguidores. En su última publicación, Christian Nodal ha logrado un total de 161,583 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “SE LLEGÓ EL DÍA !Todo listo pa romper el Foro sol. #Foraji2TOUR” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Maribel Guardia: 147,296 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,048,104 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recibió 147,296 likes. “Hace casi un año celebrando mi cumpleaños Dios cômo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas y me cantaba con su guitarra? Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sè que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Becky G: 46,292 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Becky G, la artista con una comunidad de 37,051,058 followers en Instagram. Sus posteos en (@iambeckyg) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 46,292 me gusta. “Sheeeesh Gracias Montreal! Chicago están listos?!?!”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

