Alejandro Sanz reaparece ante sus fans tras preocupante mensaje y revela lo que sucedió

Alejandro Sanz nos tenía el alma en un hilo después de que la semana pasada encendió las alertas de todos lados tras publicar que no estaba bien en su cuenta de Twitter.

Justo ante esto, el cantante español decidió quitarnos un peso de encima tras reaparecer de nuevo en sus cuentas de redes sociales este pasado 29 de mayo, donde publicó un mensaje para calmar las aguas.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”

