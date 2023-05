Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 30 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 989,668 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,072,946 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que recogió 989,668 me gusta. “Gracias Chicago Sueños do come true.”, escribió en su publicación.

2- Lele Pons: 286,750 Likes

Seguido de Becky G llega Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La influencer cuenta con más de 53,058,552 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 286,750 de me gusta. “Us after watching The Little Mermaid @nastya_nass_”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Natti Natasha: 210,282 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 36,611,469 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 210,282 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Hoy y todos los dias recordamos aquellos que hemos amado y ya no están y también a los que por el momento no los tenemos físicamente cerca pero en nuestros corazónes están presente todo el tiempo. Un gran video se acerca para personas que comparten ese sentimiento igual que el mio #LaFaltaQueMeHaces Jueves 8 pm. #MemorialDay Dir. by @mrmarlonp” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Maribel Guardia: 197,839 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,051,607 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recibió 197,839 likes. “Hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma.Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia.Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones y los buenos deseos. Los amo Gracias por los globos @globosshalala y mi outfit de @ronaldoanzuresmx”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Adamari López: 30,319 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,614,231 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 30,319 me gusta. “Dicen que lo normal es aburrido, nosotras automáticamente… matamos el aburrimiento ¿ustedes qué hacen?”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: