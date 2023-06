Chris Christie anunciará su candidatura presidencial republicana la próxima semana

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, planea anunciar su candidatura a la Presidencia por el Partido Republicano para las elecciones de 2024 el próximo martes, según tres fuentes familiarizadas con sus planes, citadas por CNN.

Christie, quien también se postuló en 2016 y se ha manifestado abiertamente contra el favorito republicano Donald Trump, hará el anuncio en un ayuntamiento en Saint Anselm College.

Axios fue el primer medio en informar la fecha del anuncio de Christie.

La noticia del anuncio de Christie ocurre después de que sus aliados formaran recientemente un súper PAC para apoyar su esperada candidatura presidencial republicana.

El grupo, Tell It Like It Is, también lanzó un sitio web para impulsar la candidatura del exgobernador de Nueva Jersey y enumera al miembro del Comité Nacional Republicano Bill Palatucci, al exsenador estadounidense Jeff Chiesa y a la exrepresentante estadounidense Susan Brooks como miembros del equipo de liderazgo del grupo.

Cuando se postuló en 2016, Christie anunció su candidatura el 30 de junio de 2015 ante sus seguidores en Livingston, Nueva Jersey.

Según los reportes, Christie se ve a sí mismo como el único candidato republicano serio dispuesto a enfrentarse a Trump y como alguien que puede atraer a suficientes independientes para vencer al presidente Joe Biden en las elecciones generales.

El Partido Republicano tendrá que definir en las primarias quien será el candidato a la Presidencia en las próximas elecciones de 2024, entre el expresidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, que se espera que anuncie también su candidatura la próxima semana, así como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el senador Tim Scott y otros

