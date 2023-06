Estrella de la Premier League de Inglaterra admite su deseo de jugar algún día en la NFL

La NFL es uno de los deportes más populares dentro y fuera de Estados Unidos, es por este motivo que Harry Kane, estrella de la Premier League con el Tottenham Hotspur reveló que le gustaría probar suerte como pateador del máximo circuito de dicho liga.

El jugador inglés no tiene bien definido su continuidad en su equipo, e incluso ha sido vinculado con otro equipo de la Premier League, Manchester United, pero al momento de hablar sobre su futuro, Kane reveló que la NFL es algo que “quiere explorar”, aunque reconoció “que sería mucho trabajo”.

“Es algo que definitivamente quiero explorar. Sé que sería mucho trabajo duro. No estoy esperando simplemente comenzar a patear goles de campo. Sería mucha práctica, mucho trabajo duro, pero sí es algo que me encantaría hacer.

“He estado siguiendo la NFL durante unos 10 años y me encanta, así que me encantaría hacerlo”, indicó Harry Kane, jugador de la Selección de Inglaterra y de los Spurs en entrevista con Good Morning America.

Para finalizar, algo que debemos tener en cuenta es que Kane es una de las caras de la NFL en Inglaterra, pues el ariete formó parte del anuncio de los equipos que formarán parte de los partidos de temporada regular en Londres este año.

La NFL en Inglaterra

La NFL 2023 tendrá tres encuentros en suelo inglés, uno de ellos es entre Atlanta Falcons vs Jacksonville Jaguars el 1 de octubre en Wembley Stadium, un mítico estadio del país europeo. Además, Jaguars vs. Buffalo Bills el 8 de octubre y Baltimore Ravens vs Tennessee Titans el 15 de octubre, ambos en el Tottenham Hotspur Stadium, casa del jugador que le gustaría probar suerte en la NFL.

