La canción de Peso Pluma y Bizarrap deja una ola de memes en redes sociales

Con bombo y platillo, el cantante mexicano Peso Pluma y el productor Bizarrap lanzaron la BZRP Music Sessions #55, atrapando las miradas del público internacional por el ritmo de los corridos mexicanos, así como la desgarradora historia de desamor que interpreta.

Y es que a solo a unas horas de haberse lanzado, dicha sesión musical ya ronda los 16 millones de reproducciones, convirtiéndola en todo un hit entre los internautas gracias a los divertidos momentos protagonizados por el mexicano, así como los efectos especiales del video.

A través de plataformas como Twitter e Instagram, decenas de usuarios se han dado a la tarea de compartir su opinión sobre la más reciente colaboración de Bizarrap. Como ya es costumbre, las opiniones divididas no se han hecho esperar, sobre todo al tratarse de un género tan polémico como el de los corridos tumbados.

Mientras unos no paran de alabar la fusión de Peso Pluma y el argentino, otros no han dudado en compartir su descontento. No obstante una cosa es segura, la comedia también se ha sumado a la conversación en forma de los tradicionales memes.

Ya sea a través de comparaciones con otros personajes del mundo del entretenimiento o juegos de palabras, el ingenio del público no falló en compartir algunas joyitas ¡Aquí te compartimos algunos de ellos!

no me gustó la session de peso pluma y el biza



perdóname bizaaaaaaa te sigo amando pic.twitter.com/qGf100EOxE— •- •••- •- ⭑⭑⭑ (@gumbracelet) June 1, 2023

Bizarrap tratando de disimular la pésima voz de Peso Pluma con una session: pic.twitter.com/3OiIK8NfNa— Alex (@alexculee) June 1, 2023

Lo mejor de la canción es cuando Peso Pluma deja de cantar y Biza se manda esa base al final. pic.twitter.com/hazwrqsE4P— Estef? (@Estefanny_uc06) June 1, 2023

Los argentinos y españoles escuchando la session de Peso Pluma pic.twitter.com/Vzp5mVSlPZ— Fideliza (@Fidelsnap) June 1, 2023

La rola de peso pluma con Biza está dlv, la amo pic.twitter.com/QXUf5XzNUM— Elle Woods (@AuroraMDuque) June 1, 2023

Terminas de escuchar la session de Biza y Peso Pluma:#BZRP pic.twitter.com/lVlaXyuz4m— LVST (@LVST70590181) June 1, 2023

