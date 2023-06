Daam: cómo es el malware que infecta tu teléfono y cambia tus contraseñas sin que te des cuenta

En el vertiginoso mundo de la tecnología, las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, y los ciberdelincuentes siempre buscan nuevas formas de atacar. Recientemente, ha surgido un nuevo tipo de malware conocido como Daam, capaz de infectar teléfonos móviles y comprometer la seguridad de los usuarios. Este texto explora los detalles de este malware y proporciona recomendaciones para evitar convertirse en víctima de sus peligrosas consecuencias.

Daam ha surgido como una preocupante amenaza cibernética que se propaga principalmente a través de archivos APK de aplicaciones descargadas de repositorios no oficiales. Al no estar disponibles en las tiendas de aplicaciones oficiales, estas APKs no pasan por las comprobaciones de seguridad estándar, lo que permite que el malware se infiltre en los dispositivos sin ser detectado.

Una de las características más alarmantes de Daam es su capacidad para modificar y comprometer las contraseñas almacenadas en el teléfono infectado. Esto expone datos personales y financieros sensibles a los atacantes, quienes pueden aprovecharse de esta información para llevar a cabo actividades fraudulentas y robo de identidad.

Además de modificar contraseñas, Daam también cifra los archivos almacenados en el dispositivo infectado, dejando a los usuarios sin acceso a su propia información. Los ciberdelincuentes detrás de este malware suelen utilizar esta táctica para chantajear a las víctimas exigiendo un rescate a cambio de la recuperación de los archivos.

Recomendaciones para protegerse

Para evitar convertirse en una víctima de Daam y otros malware similares, se recomienda seguir estas precauciones básicas:

1. Descargar aplicaciones solo desde fuentes oficiales

Evita descargar APKs o aplicaciones de repositorios no oficiales. Utiliza las tiendas de aplicaciones confiables, como Google Play Store o la App Store de Apple, donde las aplicaciones son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de estar disponibles para su descarga.

2. Instalar un antivirus confiable

Utiliza un software antivirus confiable y manténlo actualizado en tu dispositivo móvil. Los programas antivirus pueden detectar y eliminar amenazas conocidas, proporcionando una capa adicional de protección.

3. Mantener el sistema operativo actualizado

Las actualizaciones del sistema operativo suelen contener correcciones de seguridad y parches que protegen contra las vulnerabilidades conocidas. Mantén tu dispositivo móvil actualizado con las últimas versiones del sistema operativo y las actualizaciones de seguridad.

4. Ejercicio de precaución

Sé cauteloso al abrir enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de texto de remitentes desconocidos. Estos pueden contener malware o enlaces maliciosos que intentan engañarte para que descargues Daam o cualquier otro tipo de amenaza.

