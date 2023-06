Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 3 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 382,396 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,122,680 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 382,396 likes. “100M streams on @spotify for “CHANEL” y el regalo mas cool en todo el Gracias @pesopluma ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 260,178 Likes

Seguido de Becky G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,116,636 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 260,178 likes de su comunidad. “ DON JUAN WORLD TOUR Cada vez más cerca a tu País… Donde nos vemos? Pon tu bandera. #DonJuan ”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Aracely Arambula: 46,357 Likes

La actriz y cantante Aracely Arambula (@aracelyarambula) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 6,608,235 followers. En su última publicación, Aracely Arambula ha conseguido un total de 46,357 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Amor del bueno !!! mis rescatados listos para irse en adopción a mi amada tierra Chihuahua abrazándonos porque se van la cd Juárez donde van a estar super bien atendidos y con mucho espacio para correr libres donde puedan jugar y pasarla muy bien gracias por adoptar a Luka mi niño de la camada de la güera que uds vieron en mis historias es in perrazo divino que amo y lo tuve en casa mucho tiempo muy felices y ahora con nuevo hogar y la pinta rescatada de la calle con un tumor enorme cancerígeno a quien atendimos y le dimos tratamiento recibió sus quimios en abril del año pasado me llamo la veterinaria y me dijo la tenemos que dormir lamé puse a llorar y le dije que hicieran todo para salvarla me puse a pedir por ella junto con Judith y a las dos horas me mandan un video donde estaba reaccionando Asi que hemos luchado mucho junto con ella por su vida y que ahora mi pinta tiene un gran hogar y ya recuperada a ella la vi en un post de @amorsinraza y tome el caso, Mauri estaba en una de mis locaciónes de La Madrastra en la iglesia con su patita lastimada la lleve al veterinario y se recuperó muy bien han pasado muchos meses los que son rescatistas saben que no es fácil que nos adopten perritos de talla grande perro con paciencia y mucho amor se logró gracias siempre hay que apostar a lo positivo y luchar por hacerlo posible estoy muy muy contenta porque les pude cumplir a estos 3 perritos y hay tantos esperando así que PORFAVOR pero no paremos de ayudar y darles la mano y pasar el mensaje de amar a los animales de respetar sus vidas y luchar por sus derechos y por darles voz ellos valen mucho y siempre merecen una oprtunidad de mejorar su vida los perritos rescatados son los más agradecidos GRACIAS a toda mi ARAFAMILIA que ha seguido mis pasos como @anissapanal en españa y asi much@s GRACIAS DE CORAZÓN NO PAREMOS #LOSAMO OOOOOOO !!!!!!!!” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

4- Maribel Guardia: 34,432 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,057,151 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es conocida por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post tuvo 34,432 likes. “Hoy nos visitó en @lagunillamb mi Preciosa hermana @lourdes.munguia. @lauraleontv y yo estábamos felices a pesar de que veníamos agotadas del viaje de ayer, pero muy contentas del maravilloso público de #mexicali y #tijuana. Dulces sueños @alexgouboy”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Thalia: 24,120 Likes

Por último, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 20,769,960 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 24,120 me gusta. “Saliendo de mi oficina en modo #ai Me gustan todas esas oficinas metavérsicas!!! Cuál te gusta más a ti?”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

