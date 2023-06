Peso Pluma rompe el silencio sobre su música: “No es bueno que los niños escuchen esto” | VIDEO

Peso Pluma está de nuevo bajo los reflectores después de sus más recientes declaraciones, tras darse a conocer que un niño supuestamente se suicidó tras la prohibición de sus padres de escuchar las canciones del cantante mexicano.

Ante esta terrible noticia surgieron múltiples videos en redes sociales en donde se puede ver a infantes interpretando sus temas. Por ello también fue cuestionado el propio cantante quien habló sobre esta controversia.

Lo que dejó helados a más de uno por su respuesta, pues señaló que esa clase de música, los corridos tumbados o bélicos que suele componer, son cosas que retratan la realidad, pero que no necesariamente es el día a día que vive, y piensa que a veces no es la forma correcta de comunicárselo a los niños.

Fue en el programa Soy Grupero de YouTube que Peso Pluma dio a conocer que a pesar de que él creció escuchando los corridos, no considera que estos sean aptos para niños.

Pues acepta que está mal decir que los sicarios, el narco, los capos, la violencia y las armas son temas muy normales, pero se trata de la realidad.

“No es mentira lo que decimos y lo que cantamos”, agregó Hassan, el nombre real del intérprete oriundo de la Perla Tapatía.

El jalisciense de igual forma confirmó que no es la forma en que debería llegar ese tema a los niños de ningún país, pero sin duda es algo que deben conocer, pues forma parte de su mundo.

“A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto, pero esa es una realidad; se tiene que mostrar, se tiene que ver. No es como que estemos apoyando o haciendo apología, es simplemente trabajo. Esa no es mi vida diaria, no estamos representando lo que se dice en el corrido”

PESO PLUMA